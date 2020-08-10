美司法部長痛批：左派想要破壞體制　「滲透示威、煽動暴力」

▲美國司法部長巴爾認為，國內遍地開花的反種族主義示威是由「社會主義、共產主義」左派勢力組成。圖為華盛頓特區「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威情況。（圖／達志影像）



文／中央社華盛頓9日綜合外電報導

美國司法部長巴爾（William Barr）在今天播出的訪問中說，美國面臨新城市游擊戰，這種新型游擊戰是由一些專注於「某種形式的社會主義、共產主義」的左派勢力所發動。

《紐約郵報》報導，談及「黑人的命也是命」示威活動在全美多座城市遍地開花時，巴爾對《福斯新聞頻道》（Fox News）主持人李文（Mark Levin）說，媒體將其形容成一個對政府感到不滿的運動團體，但它其實是由一些專注於「某種形式的社會主義、共產主義」的左派勢力所組成。

巴爾說，「他們是對某種形式的社會主義、共產主義感興趣的革命團體。他們本質上是布爾什維克（Bolsheviks）。他們的戰術是法西斯主義。」

▲美國奧勒岡州波特蘭（Portland）Antifa組織進行抗議。（圖／達志影像／美聯社）



巴爾將反法西斯主義運動（Antifa）在全國掀起的暴動，比作「一種新型的城市游擊戰」。巴爾解釋道，「這些極端分子採用游擊戰的方式……像海裡的魚般隱身在人群中。他們的所作所為基本上就是憑藉憲法第一修正案賦予人民和平集會的權利，他們悄悄滲入並劫持示威活動，煽動暴力。」

巴爾說，這個團體的激進傾向，反映民主黨近年來轉向極左派。他認為，左派已經脫離美國古典的自由主義價值觀，並為追求「徹底的政治勝利」成了「世俗的宗教」。

▲美國司法部長巴爾（William Barr）因派遣聯邦執法人員至俄勒岡州波特蘭市驅散示威者而遭到抨擊。（圖／達志影像／美聯社）

巴爾說，「他們對妥協不感興趣，對辯證交換意見不感興趣。他們只對追求絕對勝利感興趣。」巴爾說，「左派勢力想管理人民的生活，這樣他們就能為我們所有人打造烏托邦，這是對權力的渴望。」巴爾還譴責媒體報導這些社會暴亂時，向美國人民兜售謊言，在許多方面幫助民主黨粉飾和宣傳。

巴爾因派遣聯邦執法人員至俄勒岡州波特蘭市驅散示威者，而受到民主黨議員抨擊。美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日遭警察以膝蓋壓頸致死後，有些示威者襲擊了聯邦法院，還有些人齊聚一堂，抗議種族主義和警察野蠻行徑。

巴爾說，在全國性抗議活動中，警察一直受到不公平的惡意中傷和暴力攻擊，他也主張，應該更加關注某些城市近來暴力事件激增，導致許多非裔人士喪命。巴爾說，「我認為黑人的命也是命，但我更相信所有黑人的命都是命。我也相信這不僅僅是保護他們安全，不受人身傷害的問題，還要提供經濟機會，這是川普政府達成的目標。」

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