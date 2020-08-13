陸「新冠疫苗」傳9/2開賣...一針2100元　武漢生制研究所回應

▲網傳2款大陸新冠疫苗開賣。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸新冠疫苗還未上市，卻有人在社交軟體上開賣了？近日，有網上爆料指，大陸新冠疫苗出爐，498元人民幣（約新台幣2100元）一支。對此，武漢生物製品研究所回應，疫苗目前已進入臨床三期試驗階段，具備大規模量產能力，但還未上市，也未公佈價格。

近日，大陸朋友圈裡有人賣起了新冠疫苗，還不止一款！第一款「新冠疫苗」PO文「需要新冠疫苗的聯繫我，可做出口，產量低需排隊，9月2日正式上市」， 配圖是一個橙色的包裝盒。

而第二款則在各大微信群瘋轉，有人發消息稱，「498一支，總共打3支，已經出來了，醫護人員和出國人員可以先用，差不多年底，能普及了。」並配了一張白底黑字有藍綠邊的疫苗盒圖片。

▲2款疫苗包裝。（圖／翻攝自微博）

通過網傳疫苗的盒身，這兩款疫苗的出處分別來自北京科興中維生物技術有限公司和武漢生物製品研究所有限責任公司。不過，有陸媒致電聯繫後，得到答覆卻很一致，「並未上市！更不可能在朋友圈兜售！」

此前，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）11日率先宣佈，該國已註冊全球第一批新冠肺炎疫苗「史普尼克V」（Sputnik V）。俄國衛生部長穆拉希科（Mikhail Murashko）12日在記者會中表示，目前疫苗已開始生產，預計會在2周內投入使用，12個月內的產量可達5億劑。

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