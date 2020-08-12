徐永明自稱向「重量級部會首長」借300萬　收賄案連環爆扯出NCC

記者黃翊婷／綜合報導

SOGO經營權纏鬥18年，如今爆出立委集體收賄，重創朝野政黨形象。其中，時代力量前黨主席徐永明家中的保險箱被搜出300萬元現金，雖然他自稱是向「重量級部會首長」借來的，但辦案人員抱持懷疑態度，並且不排除這筆錢與NCC審查有關，後續將朝這個方向進行追查。

▲徐永明以80萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

SOGO經營權一事接連爆出兩起案外案，先是朝野立委集體收賄，台北地檢署8月8日抗告成功，讓原本獲得交保的趙正宇更裁為收押禁見，就連蘇震清、陳超明及廖國棟等人的抗告也被駁回，相當於有4名立委得在監所待上2個月。

此外，現階段唯一獲得交保的徐永明雖然已經宣布退黨，卻無法因此「止血」。檢調在追查過程中，於徐的家中保險箱搜出300萬元現金，甚至找到借錢的金主，不過，經過調查之後，初步已經排除與李恆隆行賄一事有關。

▲徐永明自稱300萬元是向某高官借來的。（圖／記者游宗樺攝）

然而，整起事件仍未落幕，甚至爆出第二起案外案。根據《聯合新聞網》報導，徐永明聲稱300萬元現金是去年底向「學長級」的某部會首長借貸而來的，陪同出席的還有台數科董事長廖紫岑，雙方約在台北某五星級飯店碰面，但調查局深入追查，懷疑這筆錢根本就不是借款，不排除與台數科今年初通過NCC審查一事有關；對此，廖紫岑11日晚間透過電話簡短表示此事與她無關，徐則沒有回應。

據了解，台灣數位光訊科技集團（台數科，股票代碼6464）擁有最大、最完整的中台灣有線電視版圖，去年11月29日宣布2020年將利用台數科廣域光纖內網與路側設備，申請台中自駕巴士在開放場域上路，還要在12月2日完成台南新永安與嘉義大揚有線電視股權交割，如今受到立委收賄案波及，詳細情況仍有待檢調單位進一步追查。