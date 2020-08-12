獨／立委收賄案再聲押1人　陳超明辦公室主任涉代收百萬賄款

記者劉昌松、游宗樺／台北報導

立委集體收賄案至今已有蘇震清、陳超明等4名立委在內，共9人遭收押，檢調連日提訊涉嫌行賄的前太流公司董座李恆隆、白手套郭克銘，釐清金流對價疑點後，案情出現進展，北檢檢察官懷疑立委陳超明辦公室主任梁文一涉案重大，11日秘密約談梁後，12日凌晨依違反《貪污治罪條例》罪嫌，有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

▲立委陳超明的辦公室主任梁文一遭北檢祕密傳訊後聲押。（圖／記者游宗樺攝）

台北地檢署指揮調查局北機站歷經5年多的監聽、行動跟監，查出李恆隆涉嫌為了爭奪SOGO百貨經營權，長期和事業夥伴、統領富二代翁華利，透過白手套行賄蘇震清、廖國棟、陳唐山、徐永明、陳超明等現、前任立委，請託立委利用職權質詢、參加公聽會等方式，施壓修法或變更相關公司增資登記。

▲陳超明、廖國棟、蘇震清、趙正宇等4名立委已遭收押。（組合圖／翻攝自廖國棟、趙正宇臉書，記者游宗樺、劉昌松攝）

其中陳超明涉嫌答應參加2019年底，李恆隆主導的修法公聽會，還透過辦公室主任梁文一脅迫經濟部，必須派人參加公聽會，以此再向李恆隆索賄200萬元，不過辦案人員監聽發現，陳超明疑因沒有親自出席公聽會，被砍價剩下100萬元，並由梁文一代表前往收取現金。

檢調在7月31日發動大規模搜索約談後，梁文一則僅以10萬元交保候傳，陳超明等人遭檢察官聲押禁見獲准，陳還向法院聲稱，收的錢是政治獻金，都是由梁文一去聯繫處理，檢調近日持續勾稽相關卷證，比對李恆隆、郭克銘供詞後，認為梁涉案情節重大，11日再次秘密約談梁到案，釐清相關案情。

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