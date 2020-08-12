UMAJI上線一年⋯僅2.3萬次下載！交通部「狂砸1.48億」明年再推2.0版

▲國旅人潮爆發。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

為提供便捷交通運輸服務，交通部於2018年10月推動UMAJI計畫，推行一年下載量僅2.3萬次，預算卻高達7900萬，引發立委質疑。交通部今（12）日表示，由於成效不佳，目前已先下架，另又投入6900萬，進行第二期開發，預計UMAJI 2.0明年就能上線，屆時將整合雙鐵、客運、租車、導航等交通功能。

交通部科技顧問室科長劉建邦表示，UMAJI於2018年10月上線，不過下載量不佳，截至2019年7月，僅累計2.3萬次下載，因此先予以下架。

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劉建邦表示，交通部預定開發第二期UMAJI 2.0，將再投入6900萬經費，目前已進行到第二階段的功能開發，第一階段事先進行需求調查，了解民眾的需求、想要哪些服務等。第二階段則是請民眾進行體驗測試，預計近2週內開始，已找了約500人配合測試，測試次數約2、3次，會針對不同族群實驗。

▲UMAJI 2.0計畫整合台鐵、高鐵訂票功能。（圖／記者湯興漢攝）

▲UMAJI 2.0計畫整合台鐵、高鐵訂票功能。。（圖／記者李宜秦攝）

劉建邦表示，UMAJI 2.0預計將整合台鐵、高鐵、台北轉運站等的訂票系統，民眾一鍵就可訂票，不必再到各網站預訂，平台也將提供共享機車、租賃車搜尋或預訂服務，並搭配導航系統，目的地周邊若有停車場，位置資訊也會一併顯示。

至於旅宿部分，劉建邦表示，對旅宿業者而言，缺乏的應是交通平台，且若將一家納入平台，其他競爭業者也須納入，較為麻煩，因此暫時不會整合。他表示，只要將交通規劃好，客人就可自行前往。

▲UMAJI 另將整合租車功能。（圖／記者賴文萱攝）

劉建邦表示，UMAJI 1.0功能較少，只有針對台北、宜蘭廊道的國道業者整合票務系統，讓旅客可以手機透過信用卡買票。他表示，2.0可做到「在地化」，比Gooogle更本土，對旅客也更便利，預計明年就能上線。

交通部表示，UMAJI目前已開發功能包括多元旅運規劃功能、城際運輸票務整合、停車資訊導航功能、企業員工通勤共乘服務。