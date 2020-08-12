手抱3歲兒「違規過馬路」...基隆男遭機車撞上！多處挫傷　賠騎士300萬換和解

▲陳男違規過馬路遭撞上。（圖／示意圖，無關本案／記者莊喬迪攝）

記者林昱萱／基隆報導

基隆一名王姓男子日前騎車行經北寧路時，撞上一名抱著孩子違規過馬路的陳姓男子，對此，法院審理時，陳男承諾賠償王男300萬和解，但因為陳未及時撤回告訴，因此讓王男被判拘役40天，而經上訴後，法官撤銷原判決，判王男免刑。

判決指出，王男於2016年12月某日，騎機車沿基隆市中正區北寧路，往中正路方向行駛，當時陳男抱著3歲幼子未依規定穿越馬路，且未注意右方來車，而當王男發現後，躲避、剎車都已經來不及，因此機車車頭撞上陳男，導致陳男與手中的兒子雙雙倒地。

陳男遭撞後，頭部因此撕裂傷、臉部、左拇指、右小腿皆有擦傷，而右肘也有挫傷，而陳姓男童則是因此頭部挫傷、臉部外傷。另外，騎士王男也因此人車倒地，受有頭部外傷併左側顱骨骨折、顏面部挫傷、胸部挫傷之傷害。

另外，兩人於案件審理時達成調解，陳男承諾賠償王男300萬元。對此，王男也表示願意撤回對陳男之告訴，而陳男亦然，兩人民事賠償部分也互不請求。不過，由於陳男未能在判決出爐前撤回對王男之告訴，導致王男被依過失傷害罪判處拘役40日。

對此，王男提起上訴，而基隆地院審理後認為，陳男之後已後具狀撤回告訴，因此判決撤銷原判，判王男子過失傷害罪部分免刑定讞。

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