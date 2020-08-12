基隆有隱藏版「必勝優點」？在地人直指「這項」稱霸全台灣

▲說到基隆不少人馬上想到廟口夜市。（圖／記者彭懷玉攝）



實習記者周依儒／綜合報導

說到基隆許多人都會想到廟口夜市，除此之外就「很容易下雨」。有網友在PTT上詢問「住在基隆到底有哪些好處？」文章PO出後釣出不少基隆人回應，除了常聽到的「離夜市近」、「小吃多」以外，最多人指出的就是房價差異，「當然是房價！」、「離台北近，房價又便宜」等等，還意外曝光一項「稱霸全台」的優點。

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▲網友發文詢問住基隆有什麼好處？（圖／翻攝自PTT）



原PO在PTT上發文表示，「想請問住在基隆或長期住在基隆的人，可以說看看住在基隆有哪些好處嗎？」貼文一出後許多網友便在下面留言表示，「去廟口很近啊」、「東西好吃」、「吃海鮮方便」、「乾麵加餛飩湯才50」等等。除了飲食方便外，許多在地基隆人也留言指出，「房價便宜又離台北不遠」、「離台北很近的鄉下」、「房價便宜又大間」、「北海岸風景美」、「市區很集中」等等。

▲基隆靠海天氣極為潮濕。（圖／記者徐斌慎攝）



不過除了優點外，不少基隆人也指出真的太潮濕、下雨頻率太高等問題，「可以住在很潮的地方」、「車很快就會生鏽，就可以一直換新車」、「在台北買機車6年都沒事，搬到基隆一個月就生鏽」、「可以一直換電腦」、「港口臭死」、「衣服晾不乾、牆壁都發霉」、「除濕機開2台也沒用」等等。

最令人意外的是，有內行人點出不為人知的特點，「高中妹很漂亮」、「基商美女多、全國排名前5」、「全台灣正妹比例最高的地方」、「妹子很漂亮」、「女生比台北漂亮」等等，意外曝光基隆人的隱藏好康。