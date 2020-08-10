米克拉颱風來襲台電全力戒備　雲林縣停電復電資訊看這裡

▲台電雲林區營業處為颱風做好防颱準備，颱風如造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央氣象局發布陸上颱風警報，輕颱米克拉暴風圈正逐漸朝台灣海峽南部接近。台電雲林區營業處提醒民眾做防颱準備，如有抽水站等不能停電的相關單位或設備，應及早自備發電機或不斷電設備，若發生停電事故請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電亦提供24小時「1911客服專線」。

台電雲林區營業處指出，颱風期間易發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

台電雲林區營業處説明，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民 眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。

▲民眾可透過台電公司網站查詢停電、復電狀況（紅框示意處）。（圖／翻攝自台電公司網站）

但如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站 (http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電 狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，若不便使用網路，可撥打雲林區處停電通報電話 05-5323927。

針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→ 分歧線」的原則來進行，並以先捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序， 安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多加體諒。

▲中央氣象局已發布陸上颱風警報，輕颱米克拉暴風圈正逐漸朝台灣海峽南部接近。台電雲林區營業處提醒民眾做好防颱準備。（圖／翻攝自中央氣象局網站）



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