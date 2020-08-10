颱風米克拉直撲　10日晚間澎湖花火節確定取消

#2020澎湖國際海上花火節 ⚠️重要公告 今天受米克拉颱風影響，為大家安全考量，8月10日(一)澎湖國際海上花火節取消辦理。請大家多多注意安全，避免在戶外逗留。 由澎湖國際海上花火節發佈於 2020年8月10日 星期一

記者謝欣辰／綜合報導

颱風米克拉逼近，澎湖10日晚間6時已達停班課標準。澎湖縣災害應變中心於下午3時完成一級開設，縣長賴峰偉籲請民眾做好防颱準備，嚴防強風豪雨，減少災害損失；今天晚間的澎湖國際海上花火節也取消。

位於南海一熱帶性低氣壓，今上午升級成今年第6號颱風米克拉，並已發布海上、陸上警報。根據氣象局最新風力預測，平均風力須達到七級風或陣風達到十級風為停班停課標準，澎湖縣在晚間6時到明天（11日）上午6時，平均風達7到8級，陣風亦達10到11級，符合停班課標準。上午6時風力才趨緩。

今晚（10日）的澎湖國際海上花火節，因受颱風影響，考量民眾安全，縣府旅遊處決定取消，同時呼籲民眾減少在外遊玩。澎湖目前正值觀光旅遊旺季，每天都有逾萬名遊客進出，受到颱風進逼影響，不少遊客提早結束旅程趕回本島，馬公機場再現人潮，對外的海空交通，目前都維持正常的起降與航行。

▲ 澎湖花火節。（圖／高鐵提供）

澎湖縣府表示，由於颱風米克拉從熱帶性低氣壓形成颱風，而澎湖正迎接史上最大規模的觀光旅遊人潮，縣府針對各景點旅客及觀光旅宿業者提出提醒，避免因海空輸運不及，影響自身安全及旅遊計畫。

颱風米克拉的行進路線由巴士海峽往北通過台灣海峽，路徑上並無地形屏障，縣府呼籲全體民眾切勿掉以輕心，務必嚴加防範