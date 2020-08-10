颱風天超市塞爆！澎湖雞蛋、泡麵全被掃空…遊客擠滿機場趕著回家

▲澎湖超市塞爆，貨架被掃空。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

米克拉颱風10日上午形成，離島首當其衝，澎湖遊客行程大亂，居民也害怕物資不足，趕緊前往超市搶購肉類、泡麵、雞蛋等物品，導致貨物供不應求。

受到米克拉颱風影響，澎湖縣災害應變中心10日下午完成一級開設，縣長賴峰偉也出面呼籲，要嚴防強風、豪雨，做好防颱準備，國際花火節也因此停辦一晚。

此外，受到強風、豪雨影響，澎湖縣府原先宣布「晚間正常上班上課」，10日下午突然改為晚間至11日中午12點停班停課。颱風突如其來，遊客行程被打亂，深怕班機收到影響，沒有辦法回家，一早就塞爆機場，候補等著更改機票，提早回家。

▼澎湖超市塞爆，民眾開始囤貨。（圖／翻攝《東森新聞》）



根據《東森新聞》報導，住在澎湖的民眾預期颱風影響，紛紛出門採購，把超市塞爆，貨架上的雞蛋、青菜、泡麵、肉品等物被掃空，就連剛補上的生鮮，都不夠民眾搶，結帳櫃台大排長龍，唯恐買不到物資。

受到颱風影響的，還有旅宿業，一名民宿業者出面抱怨，目前已有客人滯留，無法離開，下一批客人也沒辦法進來，船隻似乎已經停航，影響甚鉅。

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▼店員才剛補好貨架，立刻又被拿光。（圖／翻攝《東森新聞》）

