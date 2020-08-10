完整更新／全台11日「停班停課」懶人包一次看　米克拉颱風襲來

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記者趙蔡州／綜合報導

今年第6號颱風米克拉逐漸逼近增強中，中央氣象局10日持續發布海上、陸上颱風警報，澎湖、金門納陸上警戒區，應嚴加戒備並防強風豪雨。至於各縣市政府11日是否會放颱風假，《ETtoday新聞雲》將持續為您整理最新消息。

中央氣象局10日晚間8時30分持續發布「海上陸上颱風警報」，並持續針對9縣市發布「豪大雨特報」，受颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，10日桃園市、新竹縣、彰化縣及雲林縣有局部大雨或豪雨，大台北、新竹以南、花東地區及宜蘭山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，山區應慎防坍方及落石，低窪地區應慎防淹水。

今晚（10日）及明日（11日）各縣市停班停課資訊：

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【北部地區】

基隆市：11日正常上班、上課。

台北市：11日正常上班、上課。

新北市：11日正常上班、上課。

桃園市：11日正常上班、上課。

新竹市：11日正常上班、上課。

新竹縣：11日正常上班、上課。

苗栗縣：11日正常上班、上課。

【中部地區】

台中市：11日正常上班、上課。

彰化縣：11日正常上班、上課。

南投縣：11日正常上班、上課。

雲林縣：11日正常上班、上課。

嘉義縣：11日正常上班、上課。

嘉義市：11日正常上班、上課。

【南部地區】

台南市：11日正常上班、上課。

高雄市：11日正常上班、上課。

屏東縣：11日正常上班、上課。

【東部地區】

宜蘭縣：11日正常上班、上課。

花蓮縣：11日正常上班、上課。

台東縣：11日正常上班、上課。

【離島地區】

澎湖縣：10日晚間停止上班、上課；11日上午停止上班、上課。

連江縣：11日正常上班、上課。

金門縣：11日停止上班、上課。

確定停班停課資訊以行政院人事行政總處為準。

由於澎湖、金門屬於颱風影響較嚴重的區域，立榮航空10日晚間宣布，台灣本島11日中午12點30分（含）以前飛往金門航班全部取消；台灣本島往澎湖航班上午9點 （含）以前取消。

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