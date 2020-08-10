米克拉加速直撲金門！　縣府災變中心「一級開設」

▲第6號米克拉颱風生成，金門縣災害應變中心一級開設。（圖／記者林名揚翻攝）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

國內第6號颱風「米克拉」在10日上午10點30分生成，中央氣象局在11點30分將金門列入陸上警戒區域，截至下午颱風中心最大風速每秒20公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風相當於10極風，預測11日凌晨4點至上午11點對金門影響最大。金門縣府颱風災害應變中心已在10日一級開設，由縣長楊鎮浯擔任指揮官，指示務必讓損害降到最低。

因應米克拉颱風生成，金門縣政府10日上午10點30分三級開設，11時30分一級開設，11時40分與中央氣象局視訊，並於下午14時00分召開縣災害應變中心第一次工作會報，應變中心指揮官縣長楊鎮浯親自主持。

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工作會報首先由金門氣象站報告颱風動態，協力機構銘傳大學報告颱風情資分析研判及災害風險注意事項，接續由各單位報告防颱整備工作。

▲第6號米克拉颱風生成，金門縣災害應變中心一級開設。（圖／記者林名揚翻攝）

指揮官並提到，防颱應料敵從寬，入夜後金門風雨開始變強，如需預防性撤離應於白天執行，確保人安物安；災後復原之兵力申請也可提前進行，防區才能儘快用大兵力協助恢復市容。另外也提到目前金門很多道路施工，會影響部隊運輸及人車安全，在建工程的防災工作很重要。

楊縣長聽取各單位報告後指示多項防颱工作事項，包含賀指揮官之提醒請各單位配合辦理、盤點弱勢族群風險及詢問是否需要預防性撤離安置、與軍方保持良好聯繫，提早進行兵力申請、通知海上船舶儘速返港避風、金酒公司配合宣布停班課之輪班人員調度、確保校園防颱整備之執行人力。