米克拉颱風生成　海巡署中部分署漁雲林沿岸巡防嚴加戒備

記者蔡佩旻／雲林報導

根據中央氣象局10日上午10時30分發布第六號颱風海、陸颱風警報後，於下午13時15分正式發布米克拉輕颱之海、陸颱風警報。氣象局預估10日晚間暴風圈將觸及台灣西南部岸際，台灣西部將受外圍環流影響挾帶強風豪雨，海巡署中部分署，已嚴加戒備做好防颱準備，並於苗栗至雲林嘉義沿海勸導遊客、釣客及漁民注意自身安全。

▲海巡署中部分署，已嚴加戒備做好防颱準備，並於苗栗至雲林嘉義沿海勸導遊客、釣客及漁民注意自身安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

因應米克拉颱風即將入侵臺灣海域，雖中部各縣市政府尚未發布禁、限制區域公告，海巡署中部分署仍加強沿海戲水及觀浪熱點巡邏密度，勸導戲水觀浪民眾務必注意自身安全，並編組緊急應變人員以因應防颱期間緊急救災工作。

目前於雲林許厝寮、萡子寮、金湖、台子港等多處安檢所對欲出港漁民勸導勿出港作業，針對已出港請各地區漁業電台以廣播方式告知漁民盡速入港。另視縣市政府禁、限制區域公告發布後，強制驅離戲水觀浪民眾。

倘民眾不聽勸離，仍執意於颱風管制期間至海邊從事各種遊憩活動，依災害防救法第31條之規定「縣市政府災害應變中心於颱風來襲時，得公告危險區域之範圍，限制或禁止人民、車輛進入，如違反規定且不聽勸阻，依違反同法第39條之規定，可由執法單位依法舉發，並處新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰」。

中部分署再次提醒民眾，颱風期間不要冒險從事戲水、觀浪及海釣等危險活動，以免人員發生危險；同時請配合本分署人員執行颱風警戒管制區勸離作為。若發現(生)海岸意外救難事件，請立即撥打海巡署「118」免付費服務電話，本分署將於第一時間派員前往救助。

▲海巡署中部分署，已嚴加戒備做好防颱準備，並於苗栗至雲林嘉義沿海勸導遊客、釣客及漁民注意自身安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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