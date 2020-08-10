斗南惡火濃煙釀1死3傷　男童母親與導師相擁痛哭：他已經不痛了...

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮大同路一家電腦公司倉庫10日凌晨發生火警，濃煙從屋後猛竄，造成詹姓鄰居一家祖孫七人送醫，其中祖母詹賴媚為鄰長，人員均被破門救出後，11歲大孫子送醫後搶救無效不幸身亡，雲林縣長張麗善早上10點半前往火災現場了解後，隨即再趕到醫院慰問家屬。

▲詹童李姓導師趕往虎尾若瑟醫院探望家屬，與男童母親相擁放聲大哭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善指出，鄰宅的3棟透天厝是受濃煙波及，造成詹姓屋主夫妻與2名孫子、孫女嚴重嗆傷，其中1名11歲孫子不幸過世，令人難過及遺憾，火警原因已啟動調查，未來針對建築法規的嚴管也進行檢討。張麗善表示，消防局及縣府社會處、衛生局也針對仍在醫院救治的受傷民眾給予最大協助及醫護救治。

雲林縣消防局長林文山指出，濃煙是在一樓往上竄，屋主的兒子與媳婦及小男孫在3樓由警消人員救下後採預防性送醫，屋主的兒子向警消人員表示，屋內還有4人包含父母即長孫及孫女睡在2樓，第一時間警消人員從2樓及1樓前後同時破壞進入搜救，首先在1樓發現11歲男童，另外在浴室發現65歲祖母，目前身命徵象穩定，另在1樓客廳發現70歲爺爺與10歲孫女。

▲雲林縣長張麗善今天上午趕到醫院慰問家屬，並進入太平間探視男童大體。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林文山表示，火災可以看得出來，雖然警消人員在1小時內將人員救出，但濃煙在屋內亂竄造成內部人員逃生困難，該建築物2、3樓有加裝鐵窗、一樓是整片鐵捲門，警消人員須經破壞才能進入搜救，也是造成傷亡的因素之一。

林文山說明，詹宅本身建築物並未起火，是由濃煙竄升進屋內；初步起火原因須經由消防局及中央派下來的的火災原因調查組稍後進入屋內進一步採證及釐清案發原因。

隨後雲林縣長張麗善趕往虎尾若瑟醫院探視、慰問家屬；詹童斗南國小的李姓導師碰巧同時趕往虎尾若瑟醫院探望家屬，與男童母親相擁放聲大哭，男童父親緊握妻子的手，教師安慰詹母，男童已經不痛了，到天上當小天使，請務必堅強，悲傷場面讓現場所有人難過落淚。

▲雲林縣長張麗善（左二）趕往虎尾若瑟醫院探視、慰問詹父（左三）、詹母（右二）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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