影／斗南恐怖惡火「7人送醫11歲男童亡」　70歲公嬤和5歲孫女仍與死神拔河

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮今（10）日凌晨2點多傳出民宅火警，大火共波及3棟透天厝，雲林縣消防局獲報前往搶救，多名住戶驚險逃生，但一戶詹姓鄰居祖孫三代受困屋內，消防人員進入救出嗆傷的7人，其中3人OHCA仍在搶救觀察中，3人已脫離險境，而11歲男童送醫搶救後不治，火原因正由相關單位調查中。

▲斗南鎮暗夜傳出火警惡火，波及鄰居祖孫七人送醫11歲男童搶救不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局獲報，凌晨2點多斗南鎮大同路、同安街路口轉角的大同路79號鐵皮屋突然傳出火警，火勢猛烈波及左側的同安街民宅，隔壁鄰居在睡夢中聽到「嗶嗶波波」聲，接著孩子大喊失火，驚醒帶著老婆、孩子摸黑逃出屋外，之後即目睹隔壁鐵皮屋火勢猛烈竄升到2、3樓，一家逃出後看著大火仍心有餘悸。

火勢延燒右側大同路75號詹姓住戶民宅，祖孫三代7人則慘遭橫禍嚴重嗆傷，70歲爺爺OHCA到院搶救後恢復呼吸心跳、10歲孫女OHCA搶救恢復心跳送加護病房觀察和輕傷媳婦送往台大雲林分院；另送往成大斗六分院有3人，42歲兒子和5歲男童已清醒，65歲阿嬤仍昏迷急救中，因成大無高壓氧恐還需轉院搶救，另名送往虎尾若瑟醫院的11歲男童，雖經搶救仍回天乏術宣告不治。

▲斗南鎮暗夜傳出火警惡火，波及鄰居祖孫七人送醫11歲男童搶救不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局第一大隊副大隊長張哲彬指出，凌晨2點19分接獲報案，指斗南大同路、同安街路口民宅火警，根據逃出住戶說，大同路透天厝屋內還有4人受困，消防進屋救出7人，其中祖孫4人遭濃煙嗆昏、OHCA，分別送往台大雲林分院、成大斗六分院及虎尾若瑟急救。

張哲彬表示，火勢在3點半左右控制，共出動7個分隊消防、義消40多人，20多部消防、救護車前往搶救，共燃燒面積約150平方公尺，財物損失及起火原因有待進一步調查。

▲斗南鎮暗夜傳出火警惡火，波及鄰居祖孫七人送醫11歲男童搶救不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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