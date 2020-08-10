影／爸媽都是老師...斗南大火男童搶救不治　師慟：他表現優異擔任糾察員

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮大同路一家電腦公司倉庫10日凌晨2點多發生火警，濃煙從屋後猛竄，造成詹姓鄰居一家祖孫七人送醫，其中祖母詹賴媚為鄰長，人員均被破門救出後，11歲大孫子送醫後搶救無效不幸身亡。詹童今年升上六年級在校表現非常優異，學校一早接獲消息師長無不悲痛萬分，教務主任林君紅表示，詹童在校擔任同儕的考核員。

▲雲林縣斗南鎮大同路一家電腦公司倉庫（轉角鐵皮）今日凌晨2點多發生火警，濃煙從屋後猛竄，造成詹姓鄰居一家祖孫七人送醫，更造成11歲男童送醫搶救不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南鎮大同里長沈村男表示，詹宅中的祖母詹賴媚（65歲）是第四鄰鄰長，平時非常熱心也同時是斗南防火宣導隊副隊長，其70歲的丈夫從事馬達修復，鄰居稱他為「馬達輝」，大兒子在東南中學任教、媳婦也是教師，育有兩男一女，其不幸身亡的事11歲的長孫今年升上六年級，就讀斗南國小。

據了解，警消到場斷電後，詹家的兒子和媳婦抱著5歲小兒子，從三樓逃出僅輕微嗆傷，但睡在二樓的祖孫四人被濃煙嗆傷，消防隊切開鐵捲門，並從二樓的窗逃生口進入火場，將二樓祖孫四人救出。10歲女童在一樓樓梯口救出送往台大雲林分院急救後恢復呼吸心跳，目前在ICU治療；11歲長孫詹童從一樓車庫救出時OHCA，送虎尾若瑟醫院急救後無效，宣告死亡。

▲11歲的詹童同時擔任校內整潔考核員與秩序考核員（糾察隊）的職務，空蕩蕩的桌子及糾察查隊臂章等不到主人。（圖／記者蔡佩旻攝）

69歲的爺爺也被從一樓車庫救出後送斗六台大雲林分院，急救後恢復呼吸心跳目前在ICU治療；鄰長祖母詹賴媚嗆傷目前生命徵象穩定、插管救治中。另詹童父、母和5歲小兒子已出院。

斗南國小教務主任林君紅指出，詹同學在學校、在師長、同學們的心目中是十分優異的孩子，除了成績表現相當好之外，平時非常熱心服務所已在同儕間的人員相當好，另外它本身的專長是畫畫，是校內繪畫比賽常勝軍，榮譽榜常有提名。

主任林君紅表示，詹同學也非常喜歡閱讀，所以他在讀報教育常常去設立一些時事的活動來關心時事，再將想法記錄下來，他同時在校內擔任整潔考核員與秩序考核員（糾察隊）的職務，非常優秀，也是老師們得力的幫手。

主任林君紅說，一早聽到消息非常震驚，也非常不捨，詹同學的妹妹也就讀該校，今年升上三年級成績也是非常優異，目前校方持續與詹童父母持續來做聯繫關懷，如果有任何需要幫忙必定來做協助，另外校內同時啟動教育處與基金會及家長會等資源來幫助詹家，開學之後會啟動輔導機制，協助同學輔導他們度過創傷時期。

▲雲林縣斗南鎮大同路一家電腦公司倉庫（轉角鐵皮）今日凌晨2點多發生火警，濃煙從屋後猛竄，造成詹姓鄰居一家祖孫七人送醫，更造成11歲男童送醫搶救不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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