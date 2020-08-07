拜登放話「當選就取消川普對中關稅」！　幕僚改口：再評估

▲美國前副總統拜登（Joe Biden）可望代表民主黨競選總統。（圖／路透）



文／中央社華盛頓6日綜合外電報導

篤定代表美國民主黨競選總統的拜登（Joe Biden）表示，他若當選將取消現任總統川普對中國輸美商品的關稅措施，因為這等於把稅轉嫁美國消費者和企業。幕僚後來改口說拜登會再評估此事。

《富比世》（Forbes）網站報導，《全國公共電台》（NPR）週末節目主持人賈西亞─納瓦洛（Lulu Garcia-Navarro）昨天訪問美國前副總統拜登。

主持人說，「有些人曾說川普的立場是好的，可以反制中國影響力。你會繼續這些關稅措施嗎？」拜登反問，「誰說川普的主意好？製造業陷入衰退，農業損失數以十億計美元，納稅人被迫埋單。」

拜登提出多邊策略因應中國貿易做法，並批評川普政府採取單邊作為。他說，「我們正以錯誤的方式追擊中國。中國一直在竊取智慧財產權，能否在中國做生意取決是否遵守外資51%持股上限。那些情況必須結束了。我當副總統時花了很多時間與習主席打交道，因為總統要我去了解他。他連一點民主觀念都沒有。」

主持人繼續問，「如果你廢除那些關稅措施，你希望得到什麼？還是說你沒有取得對方任何讓步就廢除關稅？」

拜登質疑這樣的假設性問題。他說，「問題在於他們與我方在國際關係、國際貿易中應採取何種適當行為，他們必須遵守國際規則。而我方作為等於自動棄械。」

「我們占全球經濟比重25%，但我們卻把手指戳向所有盟友的眼睛。」他是指川普政府對加拿大、歐洲及亞洲盟友祭出關稅措施。「當我們集合世界其他國家力量時，中國將會有所反應。屆時就是事情開始改變的時候，更是中國行為將改變的時候。」

然而拜登一名幕僚告訴《華盛頓郵報》記者，拜登當選後是否撤銷關稅措施，此事還沒做出最終決定，「他的立場不變，他一上任就會重新評估這些關稅措施」。幕僚說，「他當時顯然是在回應（主持人）的說法，亦即『川普的立場是好的，可以反制中國影響力』。」

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