字節跳動考慮訴諸美國法院　向上億用戶喊話：跟白宮表達意見！

▲字節跳動考慮訴諸美國法院。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普6日簽署行政命令，限TikTok在45日內出售在美業務。對此，TikTok母公司字節跳動表示，川普的行政命令破壞了全球企業對美國法治承諾的信任，開了一個有違表達自由和開放市場的危險先例，字節跳動將全力採取一切可行的措施，確保法治不被摒棄，「美國政府若不給予公正對待，我們將訴諸美國法院。」

字節跳動7日發出聲明指出，美國總統最新頒發的這項行政命令沒有遵循正當法律程序，他們對此感到非常震驚，「近一年來，我們一直懷著真誠的態度，尋求跟美國政府溝通，針對他們所提出的顧慮提供建設性的解決方案。但我們所面對的卻是美國政府罔顧事實，不遵循正當法律程序擅自決定協議條款，甚至試圖干涉私營企業之間的協商。」

字節跳動提到，他們已明確表示願意與美國政府協商解決方案，以便能繼續服務我們的用戶、創作者、商業夥伴、員工以及美國社會，但在這一過程中，美國政府始終不遵循正當法律程序也不依法行事，「行政命令引用的『報告』來歷不明或未經證實，對於這款應用『可能』會被用於虛假宣傳活動的擔憂並無任何實質依據。」

▼美國總統川普。（圖／路透）



字節跳動表示，TikTok被質疑的數據收集行為，一直都是全世界數以千計的應用程式的常規做法，「我們明確表示過，TikTok從來沒有與中國政府共享用戶數據，也從未應要求審查過內容。」

字節跳動提到，事實上，他們通過建立透明度中心（Transparency Center）的方式，公開了審核政策和算法源代碼，「還沒有同類型科技公司承諾履行這樣的責任，我們甚至表示可以將美國業務出售給一家美國公司。」

字節跳動指出，這項行政命令會破壞全球企業對美國法治承諾的信任，開了一個有違表達自由和開放市場的危險先例，「我們將全力採取一切可行的措施，確保法治不被摒棄，我們的公司和用戶獲得公正的對待。如果美國政府不能給予我們公正的對待，我們將訴諸美國法院。」

字節跳動強調，對於1億美國用戶來說，TikTok是表達自我、娛樂、連接彼此的家園，「我們希望他們知道：TikTok從來沒有，也絕不會動搖我們的承諾。我們始終將用戶安全和社區信任放在首位。作為TikTok的用戶、創作者、合作夥伴和家人，你們有權利向各級議員包括白宮政府表達意見。你們的聲音有權被聆聽。」