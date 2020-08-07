紐約總檢察長要「解散全美步槍協會」　川普出奇招：總部搬到德州吧！

▲紐約總檢察長提起訴訟，要求解散美國全國步槍協會（NRA）。圖為NRA 2019年年會。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國紐約總檢察長詹姆斯（Letitia James）於6日上午宣布，將提起訴訟，要求解散「美國全國步槍協會」（NRA），因為其領導階層違反聯邦法律，濫用組織超過6300萬美元的儲備資金，使得個人、親友與廠商獲利。總統川普對此表示，這起訴訟非常可怕，建議NRA把總部遷到德州，「過上一種非常美好的生活」。

根據CNN，詹姆斯指出，NRA前任與現任領導階層不當管理組織資金，讓個人、家屬、好友與偏好廠商獲利，甚至涉嫌稅務詐欺，導致該組織3年內失去超過6300萬美元，已經違反聯邦法律，「NRA的影響力如此之大，以至於該組織數十年來都沒有接受檢查。高階主管們把數百萬美元塞進自己的口袋」。

▲被詹姆斯點名的NRA高層包括CEO兼執行副主席拉皮耶（Wayne LaPierre）。（圖／路透社）



詹姆斯表示，她也將向國稅局（IRS）提出申訴。據悉，被點名的包括CEO兼執行副主席拉皮耶（Wayne LaPierre）、總法律顧問兼秘書弗雷澤（John Frazer）等4人。

NRA已向聯邦法院提起反訴，指控總檢察長妨礙言論自由，「威脅NRA的穩定」。主席梅多斯（Carolyn Meadows）批評，這項起訴針對組織與憲法《第二修正案》所捍衛的自由展開「毫無根據的預謀攻擊……顯然能夠在政治上得分」。

▲民眾參加全美步槍協會2019年的年會。（圖／達志影像／美聯社）

但是，詹姆斯6日晚間回應，此舉並非基於政治意圖。她被問及為何尋求解散組織，而非針對領導階層時回應，濫用資金不只是領導階層的問題，而是整個組織未能阻止「慈善資產遭到掠奪」的失敗。

華盛頓特區總檢察長萊辛（Karl Racine）同一天也針對NRA與其基金會提出訴訟。他指控，NRA董事會允許儲備金遭到掠奪，只為了解決組織的現金金流問題，並且資助領導階層奢侈生活的開銷。

▲美國總統川普在美國全國步槍協會（NRA）年會上發表演講。（圖／路透）

川普6日在白宮被問及NRA訴訟時表示，「剛剛發生的事情非常可怕。我認為NRA應該遷至德州，過上一種非常美好的生活」。他認為，NRA的財務困境必須歸咎於訴訟費用，「這種情況已經持續很長一段時間了。他們絕對被官司費用毀了。這很令人傷心，但我認為他們應該這麼做」。

NRA總部位於維吉尼亞州的費爾法克斯（Fairfax），在美國各地擁有500萬會員，是全國最有影響力的利益組織之一，致力捍衛美國憲法《第二修正案》內持有武器的權利。但輿論指出，該組織在共和黨內的影響力日益壯大，近年也越來越政治化，尤其支持川普總統。

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