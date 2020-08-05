　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美衛生部長宣布「下週訪台」交流疫情意見　1979年斷交以來最大咖！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國衛生及公共服務部（HHS）部長艾薩（Alex Azar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國衛生及公共服務部（HHS）部長艾薩（Alex Azar）宣布將於下週訪問台灣。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓4日專電

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）今天宣布將於下週訪台，與台灣官員與專家就疫情大流行進行交流，期間可能拜會總統蔡英文。艾薩將是台美1979年斷交後，訪台層級最高的美國官員。

美國衛生部今天發布新聞稿表示，艾薩預計下週訪台。他在新聞稿中表示，台灣在疫情期間，甚至在疫情爆發之前，就一直是全球衛生領域透明合作的典範。他將傳達美國總統川普對台灣在全球衛生領域展現領導能力的支持。

他也表示，這次訪台是深化美國與台灣公共衛生合作的機會，尤其是在美國及其他國家致力於鞏固並開拓關鍵醫療產品的來源之際。

艾薩此行將由美國在台協會（AIT）主席莫健（James F. Moriarty）、美國疾病管制與預防中心首席醫療官沃爾夫（Mitchell Wolfe）等人陪同。

前美國總統柯林頓與歐巴馬曾分別在2000年與2014年時派遣運輸部長史雷特（Rodney Slater）與環保署署長麥卡錫（Gina McCarthy）兩位部長級官員訪台。

艾薩將是1979年台美斷交以來訪台的美國閣員中，排序最高的一位，排序高於運輸部長和環保署長。他也是《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）於2018年3月16日由美國總統川普簽署生效後，首位訪台的美國部長級官員。

據了解，艾薩此行預期10日至13日訪問台灣，期間將拜會蔡總統、外交部與衛生福利部等部會，並與台灣防疫專家針對疫情大流行進行交流。

知情人士透露，早在一個多月前台美官方就已開始就艾薩訪台有過討論，希望能透過這次訪問，擴大台美在醫療與國際組織合作。特別是台灣在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）防疫有成，艾薩此行也將深入了解台灣防疫標準與妥適做法。

艾薩曾在4月27日和衛福部長陳時中舉行雙邊電話會議，雙方熱線30分鐘，美國感謝台灣捐贈口罩，並協助爭取台灣擴大參與世界衛生組織（WHO）。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
黎巴嫩首都大爆炸78死真實原因找到了！「焊接火花」引爆275
LIVE／重機車隊護送21歲警楊庭豪最後一程　80警列隊致敬
21歲警楊庭豪父母招魂喚「不要害怕了快回來」　擲一筊便應允.
LIVE／21歲警楊庭豪遭撞腦死！捐5器官3組織　重回事故現
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他離奇蒸發…警認已遭毒手！5年後被發現「躲樹林隱居」驚曝逃走真相

「前徵用工」爭議發酵！南韓出售日企資產再邁一步　日不排除反制

影／川普喊封殺、微軟要收購　學者解答「TikTok在歐洲命運」

川普質疑「郵寄投票是詐欺」喊告內華達州　拜登批：赤裸裸的謊言！

快訊／中國代表團最快明早抵「索馬利蘭」　北京派出外交高官

拒媒體入場！共和黨全國代表大會「閉門提名川普」　部分流程網路直播

性奴自曝與安德魯王子「私人牧場狂歡2天」：按摩時把身體獻給他

川普放話封殺TikTok　62萬用戶1秒變心「改下載美國Byte」

港府延後立法會選舉1年　美國務卿憂「港人永遠無法再投票」

把14歲少年「拖下水生吞」！4.7米巨鱷剖肚　掏出破布殘肢

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

羅霈穎風格嗆辣！連小S都會怕　15年前《康熙》揭密「瀏海事件」

「大賣場就是我學弟家，想喝就喝」 偷喝乳製品放回...IG炫耀惹眾怒

清水休息站「30元豆腐湯」賣超貴　只有一塊豆腐！店家：進口成本高

她搭客運去慶生卻慘遭「夾頭」　 司機直接開走...網：差點變忌日

鹿晗《穿越火線》「嗆爆變態教授」救隊友！　「吃過期品＋窗簾擦嘴」…學霸妹超無言

影／車窗震碎、安全氣囊爆開！黎巴嫩駕駛「行駛中」拍下爆炸瞬間

黎巴嫩炸成廢墟「重創各國使館」！澳洲使館95％窗戶破碎　至少1澳人喪生

影／黎巴嫩首都大爆炸原因曝光！　「焊接火花」引爆2750噸硝酸銨

影／蕈菇煙霧罩黎巴嫩首都！貝魯特省長「哽咽痛哭」：想起二戰廣島原爆

他後院種下來自中國不明種子　2個月後瘋狂長出「巨大白色果實」！

圖／黎巴嫩轟天炸「威力等同規模4.5地震」慘成廢墟　最新災後畫面曝光

影／川普「恐攻說」黎巴嫩官員超傻眼！打臉回應：無跡象顯示是外部攻擊

影／黎巴嫩首都「醫院擠爆」血淋慘況曝！遇停電…醫護「手機照明」搶救傷患

北韓凌晨又地震！「距平壤僅20公里」光今年就第3次...南韓：不用怕

影／貝魯特大爆炸78死！UN駐黎巴嫩維和部隊船艦被炸毀　多名海軍重傷

偷情鹹濕對話曝！高官車震人妻祕書...呻吟50秒讚「做情婦不錯」

泡澡賞漸層海！澎湖療癒民宿　拉開「閣樓上的天窗」浪漫數星星

衝破景美商圈天際線　「岳泰峰範」高樓總價進逼億級大關

梁云菲潛水聽見巨響「耳膜破了！」　上岸左耳鼻孔都是血

地王所在商圈蒙塵！店租5年掉25%　盼公共建設拉抬翻身

三寶女騎士路肩「螃蟹式」左轉　貨車剎車不及撞上推行20米！網嘆司機超衰

青春的足跡！陪你一起長大的「早餐回憶」

影／車窗震碎、安全氣囊爆開！黎巴嫩駕駛「行駛中」拍下爆炸瞬間

3天2夜墾丁民宿花6萬「早餐吃泡麵+組合肉」　人妻轟5巨雷：管家還失蹤

時力5決策委員送暖替徐永明準備「零卡可樂」　邱顯智：一言一行應注意

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

國際熱門新聞

貝魯特大爆炸78死4000傷　省長：像廣島原爆

即／黎巴嫩貝魯特發生大爆炸

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

快訊／黎巴嫩總理證實「2750噸硝酸銨爆炸」

71歲翁娶11位妻　坦言偷驗小孩DNA

誤會350年！　新研究：精子不是左右擺動前進

貝魯特進入2周緊急狀態！高爆裂物放港口6年釀死傷

東京爆「珍奶店倒閉潮」　退燒原因曝光

畫面曝光！黎巴嫩首都大爆炸「13秒後炸出蕈狀雲」

霸氣男提親聘金999元！　真相曝光

男離奇失蹤5年被發現「躲樹林隱居」

柴油車故障　釀成南加州蘋果野火

4持刀搶匪闖入家中　鬥牛犬肉身護主

黎巴嫩因新冠疫情面臨亡國命運！

更多熱門

相關新聞

索馬利蘭擬承認台灣　北京急派大使團

索馬利蘭擬承認台灣　北京急派大使團

台灣與索馬利蘭7月互設代表處後，當地媒體4日披露總統阿布迪指示幕僚探詢承認台灣的可能性，隨後報導指出北京已經派遣中華人民共和國代表團，將於今（5日）上午抵達首都哈爾格薩（Hargeisa）。

貝魯特爆炸像「恐攻」　川普：美國準備前往協助

貝魯特爆炸像「恐攻」　川普：美國準備前往協助

Google併Fitbit礙市場競爭　歐盟調查

Google併Fitbit礙市場競爭　歐盟調查

柴油車故障　釀成南加州蘋果野火

柴油車故障　釀成南加州蘋果野火

蓬佩奧：川普將對中國軟體採取行動

蓬佩奧：川普將對中國軟體採取行動

關鍵字：

北美要聞台灣美國艾薩衛生部

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

電競女神阿樂「素顏真面目」現形！

狠愛演蛇丸沉默3天發聲　難過揭為錢鬧翻真相

趁睡偷摸「暴氣雞母蟲」甩頭狠瞪

羅霈穎床頭藥物「意妥明」！醫曝超驚人關聯

貝魯特大爆炸78死4000傷　省長：像廣島原爆

即／黎巴嫩貝魯特發生大爆炸

亮槍「抵住BMW駕駛的頭」反被打趴　騎士哭喊：知道錯了

台南狠表姊看守所挨扁　出手竟是「縱火燒父」醫科女

麥脆雞腿無預警停賣！麥當勞回應了

羅霈穎猝逝　利菁沉默18hrs發文「隻字未提」

忘記拿罰單！店員一刷「慘賠1400元」

牧師郭美江驚傳7:09病逝！教友哀悼

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

羅霈穎工作室內景曝光！明顯煞氣貫穿

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

更多

最夯影音

更多
警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道

警遭撞腦死器捐...媽媽淚崩目送　肇事少年哽咽：願代警察盡孝道
《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

《天之驕女》首映會連體嬰爆哭！！　韓瑜曝黃少祺床戲：合作過身材最好的

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

侯怡君曝小時候遇羅霈穎無心舉動　「永遠記得羅璧玲這名字」

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

騎士被講闖紅燈不爽亮槍抵他頭　反被打趴滿臉血哭：大哥我錯了

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

59歲羅霈穎身亡　陳屍八德路工作室

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面