美衛生部長宣布「下週訪台」交流疫情意見　1979年斷交以來最大咖！

▲美國衛生及公共服務部(HHS)部長艾薩(Alex Azar)宣布將於下週訪問台灣。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社記者江今葉華盛頓4日專電

美國衛生部長艾薩(Alex Azar)今天宣布將於下週訪台,與台灣官員與專家就疫情大流行進行交流,期間可能拜會總統蔡英文。艾薩將是台美1979年斷交後,訪台層級最高的美國官員。

美國衛生部今天發布新聞稿表示,艾薩預計下週訪台。他在新聞稿中表示,台灣在疫情期間,甚至在疫情爆發之前,就一直是全球衛生領域透明合作的典範。他將傳達美國總統川普對台灣在全球衛生領域展現領導能力的支持。

他也表示,這次訪台是深化美國與台灣公共衛生合作的機會,尤其是在美國及其他國家致力於鞏固並開拓關鍵醫療產品的來源之際。

艾薩此行將由美國在台協會(AIT)主席莫健(James F. Moriarty)、美國疾病管制與預防中心首席醫療官沃爾夫(Mitchell Wolfe)等人陪同。

前美國總統柯林頓與歐巴馬曾分別在2000年與2014年時派遣運輸部長史雷特(Rodney Slater)與環保署署長麥卡錫(Gina McCarthy)兩位部長級官員訪台。

艾薩將是1979年台美斷交以來訪台的美國閣員中,排序最高的一位,排序高於運輸部長和環保署長。他也是《台灣旅行法》(Taiwan Travel Act)於2018年3月16日由美國總統川普簽署生效後,首位訪台的美國部長級官員。

據了解,艾薩此行預期10日至13日訪問台灣,期間將拜會蔡總統、外交部與衛生福利部等部會,並與台灣防疫專家針對疫情大流行進行交流。

This morning I spoke with Minister Chen of Taiwan regarding the #COVID19 outbreak. I thanked him for Taiwan’s efforts to share their best practices and resources with the U.S.



Now, more than ever, global health partnership is crucial and I appreciate Taiwan’s contributions. pic.twitter.com/SZQ3u8Jgrr