影／黎巴嫩首都大爆炸原因曝光！　「焊接火花」引爆2750噸硝酸銨

▲根據黎巴嫩媒體最新消息，焊接工作引發的火花，釀成首都貝魯特的大爆炸事件。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）於4日下午6時發生大規模爆炸，釀成至少78死、4000傷。《路透社》與當地媒體LBCI電視台引述安全服務部門說法指出，有人為了「防止竊盜」，想要填補倉庫牆壁上的洞，因此在華氏溫度105度（大約攝氏40.5度）的高溫之下進行焊接工作，火花卻引爆另外一間倉庫內超過2700噸的硝酸銨（ammonium nitrate）。

綜合外媒報導，黎巴嫩當局6年前經查緝沒收一批重達2750噸的硝酸銨，儲放在貝魯特港的一間倉庫中，卻沒有實施任何額外的安全防護。總統奧恩（Michel Aoun）表示，上述情況令人「無法接受」，誓言究責到底，嚴加懲處，並且宣布國家進入2周緊急狀態。

俄羅斯《衛星通訊社》引述黎巴嫩OTV電視台指出，國安機構5個月前就意識到危險性，曾要求針對貝魯特港的大量硝酸銨展開調查。





