美國衛生部長訪台！　《華郵》：川普不願走「安撫中國路線」

▲ 美國衛生部長艾薩（右）即將訪台。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）9日將率團訪台，代表總統川普（Donald Trump），與我國總統蔡英文會面，引發中國不滿。美媒指出，艾薩出訪的意義不僅止於了解台灣如何控制新冠疫情的友好訪問，也是美國為和中國爭奪全球主導地位的新一波攻勢。

《華盛頓郵報》7日刊出專欄作家奧臣（Henry Olsen）的《艾薩的台灣之行代表拒絕安撫中國》一文，其中寫道，艾薩此行是為了表明，面對中國日益激烈的挑釁，美國將持續支持台灣民主。

中國海軍及空軍近來在台灣附近演習，昭示武力犯台可能性。美國沒有保護台灣不受中國攻擊的正正式條約義務，但《臺灣關係法》（Taiwan Relations Act）允許美國這麼做，前提是華府判斷，此舉符合自身利益，而艾薩此行正是為了傳達此訊息。

奧臣說明，美蘇冷戰時期，二國保持冷戰狀態的部分原因在於作戰方式。蘇聯經常透過支持第三國解放組織或反對者來掩飾自身目的，避免與美國發生直接衝突，同時迫使美國投入資源，支持其盟友。

然而，北京沒有利用第三國來掩飾，而是直接利用國家權力，在世界各地擴大影響力，並利用其軍事力量，宣示對權力及領土的主張，提升戰爭的可能性。中國一旦越界，美國也不能單純以援助友好政權來回應，將不得不直接干預，演變成二戰後最大全球衝突。

隨著中國野心越來越大，勢必會出現希望安撫中國的聲浪，甚至可能敦促美國將台灣拱手讓給中國，並與中國進行和解談判。此類論點認為，中國被餵飽後，便會讓美國扮演全球最強權的角色。但奧臣質疑，中國人口達美國的4倍，且經濟實力不斷增強，不可能接受這項協議。

奧臣指出，儘管艾薩的出訪是象徵性的，仍代表川普政府不願走安撫路線，「這是令人擔憂的戰略，風險很高。讓我們希望美國和西方國家能在為時已晚之前採取行動，遏制中國野心。」

►200ml大容量地表最強護髮神油！