黎巴嫩倖存者還原「末日景象」！方圓10km建築炸壞　居民忍傷爬出瓦礫堆

記者吳美依／綜合外電報導

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）於4日下午6時發生大規模爆炸，釀成至少78死、4000傷。距離爆炸地點方圓10公里內的建築物都被破壞，滿街碎玻璃，刺耳的救護車警鈴呼嘯而過，許多傷患從已成廢墟的住家爬出，整座城市都被波及。許多倖存者仍心有餘悸，驚恐地向記者還原爆炸當下的「末日」景象。

▲黎巴嫩首都貝魯特發生大爆炸，倖存者形容，眼前景象彷彿末日。（圖／路透）

《半島電視台》報導，居民娜達（Nada Hamza）當時距離港口附近的電力廠只有幾公尺遠，「我下車，跑到其中一棟建築入口處，才發現那棟建築物已經被毀了。然後，我試圖打電話給我的父母，但我無法聯繫到任何人」。

貝魯特美國大學副教授納薩爾（Nasser Yassin）表示，他當時不在貝魯特，卻感覺爆炸彷彿就在附近，「我經歷過內戰和以色列入侵，但據我的經驗與知識，這是黎巴嫩發生過最大的爆炸」。

▲貝魯特幾乎全區都被波及，滿街碎玻璃，傷患頭破血流。（圖／路透）



前衛生部長哈里菲（Mohamed Khalifeh）一開始以為發生地震，才向家人喊著要小心，下秒「所有東西都立刻倒塌」。他立刻前往附近醫院支援，「我們的經濟情況非常糟糕，醫療用品和所有東西都短缺，我們設法應付，但毀滅的程度難以形容」。

退役陸軍將軍哈瑪德（Khaled Hamade）當時距離爆炸地點僅1公里，他說，街上到處都是碎玻璃與大量傷者，「一切事情都讓我想起內戰最後一天貝魯特的情況」。

新聞網站《貝魯特報告》（Beirut Report）創辦人巴塔（Habib Battah）提到，他有朋友住在距離爆炸地點10至15分鐘路程的地方，「整間房子都被炸毀了，我想知道，大家如何在沒有窗戶的情況下睡覺」。他說，黎巴嫩居民總是生活在面臨災難的恐懼之中，「這個國家沒有任何應急準備或應對」。

▲貝魯特發生大爆炸，有些人以為是地震，就連身在城外的民眾都有感覺。（圖／路透）



一名渾身是血的男子表示，他當時正在釣魚，完全不知道發生了什麼事，「我聽說發生火災，所以準備回家，然後就聽到爆炸聲……我受傷了，這就是我所知道的一切」。另外一名男性傷者滿臉是血，「我的車子翻了過去，我認為我的傷口是玻璃造成的。玻璃割傷我了。」

貝魯特的Hotel-Dieu醫院也被炸毀，數十人試圖就醫，卻被告知另尋他處。在擁擠的大廳裡，一家人收到親屬死亡的消息，一名年輕女子表情痛苦地彎腰，向一名揮舞手臂的小寶寶說，「尤瑟夫（Youssef），爸爸在天堂了」。一名老人跪倒在地，不斷捶打地板。

▲黎巴嫩過去將近1年陷入政經動盪，已經瀕臨崩潰邊緣，如今竟又發生爆炸，情勢更加惡化。（圖／達志影像／美聯社）



根據CNN，黎巴嫩此前已經歷將近1年的政經混亂，國家陷入不確定性，甚至被許多專家形容「逼近崩潰邊緣」。全國貧窮率飆升至50％以上，民眾在垃圾堆中翻撿、尋找基本物資的場景變得越來越常見。年輕族群幾個月前發起大規模示威，抗議政治人物普遍的貪腐現象，廣受支持。

社運人士安瑪（Maya Ammar）表示，原本以為情勢已經來到谷底，未料又發生更糟糕的事情，「我們什麼都沒有了」。儘管家人希望她待在家裡，以免吸入有毒氣體，安瑪仍想要幫助失去家園的朋友。

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