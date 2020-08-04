他離奇蒸發…警認已遭毒手！5年後被發現「躲樹林隱居」驚曝逃走真相

▲英國男子普厄瑟斯（Ricardas Puisys）於2015年9月離奇失蹤，被相關單位研判可能已經慘遭殺害，人間蒸發5年之後才被發現隱居樹林中。（圖／翻攝自Facebook／Ricardas Puisys）

記者吳美依／綜合外電報導

住在英國劍橋郡維茲比奇（Wisbech）的普厄瑟斯（Ricardas Puisys）於2015年某日下班後人間蒸發，2019年11月卻突然開設臉書帳號，不斷分享自拍，更新近況。警方原本以為他已經慘遭謀殺，發現此事立刻重啟調查，經過幾個月的努力，1日終於找到失蹤5年的男子。

立陶宛籍的普厄瑟斯是一名農場員工，2015年9月26日突然失蹤，最後一次被目擊是在距離住家20英里（大約32公里）之外查特里斯（Chatteris）的工作場所，他下班以後與一群同鄉聚在一起，此後就消聲匿跡。

警方發起大規模搜索與調查，一度逮捕一名嫌犯，卻因證據不足，將嫌犯無罪釋放，並研判被害人可能已經遭遇不測。但是，2019年11月卻突然有人使用普厄瑟斯的姓名註冊臉書帳號，向69名親友發出交友邀請，持續更新近況，促使相關單位再度展開尋人行動。

Lithuanian man Ricardas Puisys found alive in Cambridgeshire having gone missing in 2015.



Ran away having been victim of crime & subject to exploitation.



Had hidden in undergrowth, not spoken to anyone for a long time. Sad & disturbing story. https://t.co/fUIPDtvjiP — Michael Heaver (@Michael_Heaver) August 3, 2020

綜合BBC、《衛報》報導，重案小組3日證實已於1日尋獲普厄瑟斯。警官霍爾（Rob Hall）表示「在將近5年的時間裡，普厄瑟斯的消失完全是個謎團，直到我們6月底收到情報，才循線找到他」。

霍爾透露，同仁們沿著維茲比奇的哈克羅夫特路（Harecroft Road），走進一片樹林搜索，最後發現普厄瑟斯躲在一大片低矮樹叢裡生活，「隱藏地非常好……好一陣子沒跟其他人說話」。

警方認為，普厄瑟斯是因擔心自己的人身安全，才會選擇逃走。霍爾也指出，男子失蹤當晚與同鄉在一起，「確實有人擔心普厄瑟斯那晚會受到傷害……因為他成為某樁犯罪的受害者，先前也受到剝削，所以才會決定逃跑」。據悉，普厄瑟斯目前已經獲得保護，相關單位也正在進行調查。

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