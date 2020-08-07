遭美「已讀不回」中國記者簽證全過期：若被拒絕將報復

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

記者謝欣辰／綜合報導

中美戰局延燒到媒體界，美東時間6日是中國駐美記者「90天簽證有效期」的最後一天，尚未有記者得到可延長效期的通知。對此，中國外交部發言人汪文斌表示，美國嚴重干擾中國媒體正常的報導活動，損害中國媒體聲譽，若簽證申請遭拒絕，將對美國進行報復。

據BBC報導，美國政府今年5月初宣佈，限制中國駐美記者簽證停留期限為90天，可申請延長停留期，每三個月重新申請延期。汪文斌說，有關中方記者均早已向美方提交簽證的延期申請，但至今尚無一人獲得美方的明確回覆。

汪文斌強調，美方出於冷戰思維和意識形態的偏見，不斷升級對中國媒體的政治打壓，美方有關行徑嚴重干擾中國媒體戰略正常的報導活動，嚴重損害中國媒體的聲譽，也嚴重干擾兩國間正常的人文交流。美方一方面標榜新聞自由，另一方面卻對中國媒體在美採訪進行干擾，橫加阻撓，這暴露出美方所謂新聞自由的虛偽性，是赤裸裸的雙重標準和霸權行徑。

這場「媒體拉鋸戰」從今年2月新冠肺炎疫情期間開打，先是北京大舉驅逐「華爾街日報」等美國主流大報的美駐中記者，爾後美國將多家中國官方媒體認定為「外國使團」、限制其僱員人數，中方也要求多家美國媒體提交人員及房產清單，一直到現在的「簽證紛爭」。

根據美國國土安全局的規定，這批中國記者在等待延期結果的期間，可以繼續為同一僱主工作至11月4日，也就是美國大選次日。然而，如果期間申請遭到拒絶，記者就需要立即離境。