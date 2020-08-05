快訊／邱顯智：徐永明已完成退黨程序　時力將啟動反省革新道路

記者林銘翰／台北報導

前時代力量黨主席徐永明遭指捲入SOGO經營權之爭，徐永明稍早已表達將自動退出時代力量，時代力量秘書長陳志明也證實，黨中央已經收到徐永明的退黨申請書。對此，時代力量代理主席邱顯智5日下午表示，徐永明已完成退黨程序，時代力量將啟動反省與革新的道路，稍晚也將召開決策委員會討論相應步驟。

前太流董事長李恆隆涉嫌自民國102年前透過郭克銘等人，行賄徐永明等人透過公司法修法、舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。台北地院4日下午裁定蘇震清、廖國棟、陳超明及被告余學洋、丁復華、李恆隆、郭克銘羈押禁見，徐永明則獲80萬元交保。

▲前時代力量黨主席徐永明。（圖／記者劉昌松攝）



時代力量原訂5日下午召開紀律委員會，邱顯智上午受訪時表示，要求徐永明在24小時內到會說明，紀律委員會預計在下午5時開會，紀律委員會會以最高標準檢視，並且獨立做出決定，之後也會盡快相社會各界說明。

不過根據消息人士指出，徐永明考量時代力量黨內團結，以及配合後續司法調查，將申請自動退黨，由於徐永明退黨後就即不具黨員身分，因此也無需至紀律委員會說明。

▲時代力量代理主席邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，邱顯智5日下午親上火線表示，中央黨部稍早已收到徐永明的退黨申請書，經與時代力量組織部確認，徐永明已經完成退黨程序，感謝徐永明過去對時代力量的鼓勵，接下來時代力量會啟動反省與革新的道路，不會忘記對台灣社會堅持的價值、理想與使命，稍晚也將召開決策委員會討論相應步驟。

邱顯智指出，在過去這段時間以來，黨內很多議員針對黨務革新提出建設性的意見，未來時代力量也非常歡迎大家提供意見，邀請所有從政黨員能夠努力，希望重新拾回台灣社會對時代力量的信賴。

邱顯智也說，紀律委員會最重的處分就是除名，但徐永明已經完成退黨程序，「退黨沒有理由，這是他的結社權」，紀律委員會仍然會照常召開，但僅會討論後續程序。

邱顯智強調，現階段比較重要的是，讓社會看到時代力量的反省與革新，例如他先前提過的財務革新，要如何在時程內提出財務公開的具體方案，他也將在兩週內提出改革步驟。

其他人也看了這些新聞...



►立委集體收賄醜聞！ 法院裁定廖國棟、丁復華羈押禁見

►立委集體收賄醜聞！ 蘇震清、辦公室主任余學洋遭羈押禁見

►立委集體收賄弊案！ 法院裁定陳超明羈押禁見

相關熱門新聞...

►立委集體收賄醜聞！ 前時代力量黨魁徐永明80萬元交保

►蔡英文動怒警告執政團隊同仁 「升官發財請走別路」

►蘇震清爆收賄弊案 蘇貞昌：欣慰行政團隊堅守沒讓行賄者得逞

►振興一下我們的美麗