打臉黎巴嫩！　前中情局幹員：現場恐有軍用炸彈、推進劑

▲黎巴嫩首都貝魯特爆炸。（圖／達志影像／美聯社，下同）



實習記者劉雪兒／綜合報導

黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大規模爆炸，總理狄亞布（Hassan Diab）將一切歸咎於長達6年的2,750噸「硝酸銨」，擁有中東豐富經驗的中情局（CIA）前幹員貝爾（Robert Baer）卻表示，現場可能有軍用炸藥和推進劑，就像武器庫一樣。

根據CNN報導，貝爾說，「這顯然是軍事炸藥，我非常肯定這不是『硝酸銨』，但仍沒有證據表明這屬於『襲擊』，我在黎巴嫩工作了很多年，沒有人會願意承認，他們在港口保留了軍事炸藥，這幾乎就像是一場意外，但最關鍵的問題是，『它是否是軍事炸藥，它是送給誰的，為什麼要存放在那裡？』」

據報導，總理狄亞布的妻子與女兒也不幸在此次爆炸案中受傷，他表示，「直到找到肇事者，他們都不會停止工作，一定要追究肇事者的責任，並施加最大的懲罰」，不過截至目前，尚未明確證據表明爆炸的來源。

黎巴嫩首都貝魯特港口地區4日發生大爆炸，根據最新消息，此次爆炸事件的死亡人數已突破100人，傷者突破4000人。另據半島電視台報導，貝魯特至少有3間醫院受到衝擊被完全摧毀。

值得一提的是，曾多次與黎巴嫩爆發戰爭的以色列一度被指為「爆炸主使者」，但當局否認與這起爆炸案有關，國防部長甘茨（Benny Gantz）及外交部長艾希肯納齊（Gabi Ashkenazi）也發表書面聲明表示，已經透過國際安全與外交管道與黎巴嫩接觸，並提供醫療及人道主義援助。