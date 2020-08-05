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越南勞工寶特瓶粉碎機撥料...左手臂瞬間被捲入扯斷！壞死無法接回

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記者鄧木卿／台中報導

台中市1名20歲越南籍何姓男子3日在清水區一家資源回收廠工作時，左手臂不慎被寶特瓶粉碎機捲入，整隻手不但被輾碎，當場還被硬生生扯斷，醫護人員把人和左手一起送醫，還好命救回來了，但左手已壞死，無法接回，何男已完成清創、包紮，轉普通病房。

▲1名外勞操作寶特瓶粉碎機時，不慎左手臂當場被扯斷。（圖／民眾提供）

▲1名外勞操作寶特瓶粉碎機時，不慎左手臂當場被扯斷。（圖／民眾提供）

消防局3日上午近9點時獲報，清水區一家資源回收工廠有人手臂遭機器切斷，經緊急前往現場，發現工人左手臂已被粉碎機輾碎、扯斷，意識不清，全身和地上全是血，趕緊將人和左手臂送往梧棲童綜合醫院救治。

院方表示，患者上午9點23分到院，左肩以下手臂已經截斷，在急診室進行止血、輸血、置入2條中央靜脈導管後，昨天完成清創、消毒和包紮，目前已轉普通病房，至於斷掉的左手臂還留在醫院，但整隻已壞死，完全無法接回去。

台中市勞動檢查處副處長許瀚丞表示，初步調查粉碎機開口部分沒有設置防護措施，已要求工廠內兩台粉碎機停工，直到工廠提出改善計劃為止，並且依違反職業安全衛生法，處以3萬元以上，30萬元以下罰鍰。

據了解，該家工廠原本要求外勞先踩扁寶特瓶後，再丟入機器輾碎，但寶特瓶數量太多，外勞沒先踩扁，直接丟入粉碎機，才會在撥動寶特瓶時被扯斷手，工廠除了要改善粉碎機之外，還會再添購一台機器先行壓扁。

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