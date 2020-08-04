快訊／蘇震清羈押禁見　民進黨：即刻停權

▲立委蘇震清。（資料照／記者游宗樺攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北地院4日下午裁定民進黨立委蘇震清羈押禁見。對此對民進黨發言人顏若芳表示，依照本黨廉政委員會於8月2日之決議，案情嚴重影響本黨聲譽及有違反本黨廉政規章，對蘇震清同志已經法院裁定收押，即刻停權。

太流公司前董事長李恆隆涉嫌為了搶回SOGO百貨經營權，從2013年起，長期行賄蘇震清、陳超明、廖國棟、陳唐山、徐永明等5名現、卸任立委，金額從10多萬到上千萬元。北院4日開庭，下午2時47分左右宣布，立委蘇震清及其辦公室主任余學洋遭法院裁定羈押禁見；下午3時04分左右，廖國棟及其辦公室主任丁復華亦遭裁定羈押禁見，隨後陳超明也遭羈押禁見，但據了解，他將提抗告，而徐永明則是以80萬交保、陳唐山50萬交保。

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