時力執行長盼靜待調查遭酸雙標：難怪徐永明現在被罵死

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前時代力量黨主席徐永明涉嫌索賄，稍早裁定80萬元交保。時力秘書長陳志明3日發文指，徐因發現黨的資金有缺口，才會借錢來發，稱徐並沒有收賄。時力智庫執行長李兆立在4日的ETtoday《雲端最前線》認為，徐永明仍在羈押中，一切還未定讞，應先靜待調查，引來時事評論員王時齊痛批，時力過去大力抨擊亞泥案政治獻金，好像收了錢就很髒，結果現在徐永明卻涉賄「難怪被罵死」。

▲時力智庫執行長李兆立遭酸雙重標準。（圖／翻攝雲端最前線）

李兆立表示，事情爆發當下，時力正在放七天假，得知消息時徐永明已被聲押訊問，無法聯繫，因此黨團也在等待調查結果。他坦言，支持者跟社會確實對時代力量失望了，也認為陳志明發言不妥，雖然「黨真的缺錢」，但不論任何理由都無法合理化收賄，若真有不法，當然應該嚴辦，時代力量還是要堅守清廉價值，「但應該先等調查結果出爐」。

針對李兆立判外界靜待調查，並稱時力從未對未定讞的案件發表評論，王時齊一秒反酸，「有啦，你們都有影射！」她指出徐永明曾在臉書痛批藍綠收了財團的錢，卻不顧那是有報給監察院的合法政治獻金，一副收錢「好髒喔」的態度，所以立委集體收賄案爆發後，大家才會放大檢視時代力量，「過去的事當然都被翻出來」。

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