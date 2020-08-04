蔡英文稱「民進黨沒大沒小滿出名」：就是要讓年輕人勇敢接受挑戰

▲總統蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文4日出席「會做事！國務青旗艦營」，並在活動中表示，「沒大沒小這件事情，其實在民進黨是滿出名的事情」。

民進黨臉書4日下午發文指出，蔡英文今天在「會做事！國務青旗艦營」壓軸登場，並說：「沒大沒小這件事情，其實在民進黨是滿出名的事情。」他們的傳統，就是讓年輕人有足夠的空間，勇敢接受挑戰。



「民進黨的年輕人，敢衝、敢拚、勇於直言，這是我們的傳統。」民進黨表示，過去創黨以來，他們就是訴求改變現狀，民進黨給予年輕人足夠的空間，勇於突破傳統、勇於挑戰傳統，不必因任何因素而不敢開口，「注意禮儀沒有不好，最重要的，是『思想』不要被馴化」。



民進黨認為，國家的未來是屬於年輕人，沒有一代又一代的年輕政治工作者接棒，政黨的未來就無以為繼，而他們當前重要的任務就是要「培養青年」、「為國舉才」，要讓年輕人有機會參與。



民進黨還強調，政治講求經驗，但不能沒有年輕的新血，「我們不只沒大沒小，我們不分大小一起拚、一起衝，為台灣拚出更好的未來」。

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