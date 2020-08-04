涉貪立委黃金律師團陣容曝！集體拿黑錢拼交保　檢辯對戰4晝夜14:30定輸贏

▲6名現、卸任立委涉收賄，陳唐山、趙正宇分別以50萬、100萬交保後，北院4日將對涉入SOGO案的「3立委1主席」裁定是否羈押。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁）

記者羅志華／台北報導

橫跨藍綠黃無共6名現、卸任立委，涉嫌收賄施壓政府官員，經檢調7月31日大規模搜查、約談後，聲押「4立委1主席」創司法紀錄，北院2、3日訊問10名被告，北檢大陣仗出動7名主任檢察官、27名檢察官，每次開庭前後，都可見數名穿紫色法袍的檢察官出沒，而立委們為求脫身，重金聘請的黃金律師團中，更不乏有前司法官，這場「史上最大立委貪汙弊案」，也是現、前任司法官對決的聲押結果，北院將於4日14時30分裁定。

涉及陽明山土地變更案的無黨籍立委趙正宇，找來曾任桃園地檢主任檢察官的律師范振中，及曾任桃檢檢察官、地院庭長的律師黃俊華辯護，2位律師在這次立委涉貪案羈押庭中，打出第一場勝利，北院於2日晚間，裁定趙正宇100萬元交保，北檢提出即時抗告，北院4日上午暫無收到抗告狀。

而為爭奪SOGO經營權，涉嫌行賄的前太流董事長李恆隆，則請來曾在北檢、板檢都相當出名、專辦經濟犯罪的前檢察官杜英達律師，杜英達轉任律師後，替不少名人辯護，曾在台北大學弊案為林百欣、新瑞都案替李明哲辯護，也曾替羅福助在背信案中辯護，並曾於2008年替前調查局長葉盛茂辯護時，與審判長當庭爆發口角登上媒體版面。

立委陳超明委任律師陳守煌，經歷相當驚人，曾任北檢、桃檢、高院高雄分院檢察長、高院檢察長、法務部政務次長，於2016年退休後轉任律師，更在日前大同股東會當選董事後閃辭，引發熱議。

時代力量主席徐永明，請來曾任高院法官的律師陳恒寬，陳恒寬任高院法官期間，曾不滿高院輕判陳哲男司法黃牛案一度請辭，並曾痛心表示，「絕大多數的法官都堅守崗位，努力不懈，司法卻仍不被民眾信賴，確實到了必須改革的地步」。

而涉嫌收了2000萬、位列本次涉貪案榜首的蘇震清，請來曾任金門、連江、台北、士林地檢檢察官的張世和律師，張世和任檢察官期間，在不少重大金融犯罪案中擔任蒞庭檢察官，最出名的便是中信金控的紅火案，3日替蘇震清辯護後，強調檢方查到的金流都是借貸。

幾名辦公室主任的律師來頭也不小，蘇震清辦公室主任余學洋，請來曾任法官的黃炫中律師、曾任新竹地檢檢察官的宋重和律師。

本案除檢方聲押立委數創司法紀錄外，也因被告、資料過多，創下被告拘留法院4日的首例，北院歷經2、3日訊問10名被告後，將針對涉嫌收受李恆隆賄賂，向政府官員施壓爭取SOGO經營權的立委蘇震清、廖國棟、陳超明，以及時代力量主席徐永明等人，於4日14時30分裁定檢方聲押結果，並於15時公開對外說明。

腦公！你不可以賴帳喔

