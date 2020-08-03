影／一張圖看懂6國最新預測！輕颱「哈格比」都走東北部海面

記者崔至雲／台北報導

中央氣象局今天（3日）上午持續發布哈格比颱風海上颱風警報，預估未來12小時強度將達顛峰，並持續對11縣市發布「大雨特報」。根據國家災害防救科技中心（NCDR）整理各國最新路徑預報，各國看法大致一致，颱風中心大致從東北部海面掠過，一路到今日傍晚，颱風將逐漸偏北遠離台灣。

▲NCDR整理各國最新路徑預報，颱風中心估從東北部海面掠過。（圖／NCDR提供）

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根據NCDR整理各國颱風路徑預測圖，中國氣象局與韓國氣象局的預測路徑與中央氣象局相比，路線上更接近台灣東北角，其餘氣象單位預報，看法大致相同，預計哈格比以輕颱強度，中心從東北部海面掠過北上，中心最後登陸中國，並無中心登陸台灣的預報。

▲哈格比颱風海警。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員葉致均指出，今受到颱風外圍環流影響，西半部、東北部一整天有斷斷續續降雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，其他地區降雨則比較局部短暫。

葉致均表示，今是哈格比距離台灣最近的時候，一整天風雨都滿大的，仍不排除發布陸上警報；過去颱風有增強情況，仍可能繼續增強。

葉致均說，哈格比今下半天逐漸遠離，但周二受到它帶來的低壓帶影響，南部、東部、東南部有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，午後西半部和其他山區有局部大雨或豪雨發生機率；周三至周日太平洋高壓增強，恢復夏天天氣型態，東部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

