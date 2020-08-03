LIVE／輕颱哈格比長胖快跑奔向北台灣海面　氣象局0840最新說明

記者陳詩璧／台北報導

今年第4號輕度颱風哈格比（國際命名HAGUPIT）今（3日)上午8點的中心位置在北緯24.8度，東經123.5度，即在宜蘭的東方約180公里之海面上，以每小時21轉24公里速度，向北北西進行，氣象局上午8點40分對哈格比颱風最新動態做出說明。

▲哈格比每小時21轉24公里速度，向北北西進行。（圖／中央氣象局）

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▲哈格比海上颱風警報記者會。（圖／記者張榮恩攝）

▲哈格比颱風紮實。（圖／翻攝NCDR）

▲從預測雨量資料來看，雨會集中下在北部和南部地區。（圖／翻攝NCDR）

随著哈格比颱風接近，氣象局持續上北北基等11縣市發布大雨特報，氣象局提醒民眾颱風的路徑隨時都在變化，一定要做好防颱措施。



▲哈格比颱風各國預測路線，只有韓國氣象局認為他有登陸的可能。（圖／翻攝NCDR）

輕颱哈格比3日上午8點的中心位置在北緯24.8度，東經123.5度，即在宜蘭的東方約180公里之海面上，以每小時21轉24公里速度，向北北西進行，中心氣壓990百帕，近中心最大風速每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風，瞬間最大陣風每秒33公尺（約每小時119公里），相當於12級風，暴風半徑，七級風暴風半徑80公里。

▲氣象局持續對11縣市發布大雨特報。（圖／翻攝NCDR）

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

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