LIVE／哈格比雨區掃北北基16縣市「豪、大雨特報」　氣象局1140說明

記者陳詩璧／台北報導

今年第4號輕度颱風哈格比（國際命名HAGUPIT）今（3日)上午11點的中心位置在北緯25.4度，東經123.2度，基隆的東北東方約150公里之海面上，以每小時22公里速度，向西北轉北北西進行，氣象局上午11點40分對哈格比颱風最新動態做出說明。

根據「天氣風險」的觀察，哈格比移動速度快，暴風圈正逐漸進入北部海面。路徑穩定往西北移動，強度與結構比昨（2日）稍為增強，但由於東強西弱、不對稱的結構相當明顯，繼續增強的機會不高。受到外圍環流影響，現在到中午北部的風雨是最明顯的時候，一條一條的螺旋雨帶打進來，都會帶有間歇性的強風大雨，請中部以北在戶外的朋友們多加留意。

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▲哈格比每小時22公里速度，向西北轉北北西進行。（圖／中央氣象局）





▲哈格比海上颱風警報記者會。（圖／記者張榮恩攝）

▲哈格比颱風3日上午10點30分最新動態。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險 WeatherRisk）

▲從預測雨量資料來看，雨會集中下在北部和南部地區。（圖／翻攝NCDR）

随著哈格比颱風接近，氣象局持續上北北基等16縣市發布豪、大雨特報，氣象局提醒民眾颱風的路徑隨時都在變化，一定要做好防颱措施。

▲豪雨特報，颱風外圍環流影響，易有短時強降雨。（圖／中央氣象局）

輕颱哈格比3日上午11點的中心位置在北緯25.4度，東經123.2度，即在基隆的東北東方約150公里之海面上，以每小時22公里速度，向西北轉北北西進行，它的中心氣壓990百帕，近中心最大風速每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風，瞬間之最大陣風每秒33公尺（約每小時119公里），相當於12級風，暴風半徑七級風暴風半徑80公里。

豪雨特報：桃園市

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

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