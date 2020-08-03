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哈格比颱風沒登陸豪雨狂炸！吳德榮揭關鍵：外圍環流不斷輸送水氣

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▲吳德榮分析哈格比 季風低壓及地形 豪雨主因。（圖／翻攝財團法人氣象應用推廣基金會）

▲吳德榮分析哈格比「季風低壓」及地形豪雨主因。（圖／翻攝財團法人氣象應用推廣基金會）

記者許展溢／台北報導

中央氣象局今天（3日）上午持續發布哈格比颱風海上颱風警報，預估未來12小時強度會達顛峰，並對11縣市發布「大雨特報」。而哈格比雖然只有發布海警，卻為台灣帶來豪雨，氣象專家吳德榮分析，是外圍「季風低壓」大範圍環流，仍不斷輸送水氣至台灣附近，與「哈格比」外圍環流，台灣地形抬升三者共同作用。

大雨特報包括台北市、新北市、基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，哈格比今掠過東北部海面，進入北部海面，是其強度最強的一段時間，加上外圍的「季風低壓」大範圍環流，仍不斷輸送水氣至台灣附近，與「哈格比」外圍環流，台灣地形抬升三者共同作用，才會形成局部豪雨發生的條件。

吳德榮進一步表示，最新歐洲模式模擬顯示，今因「哈格比」外圍環流、「季風低壓」輸送的水氣與台灣地形抬升的交互作用，各地雲量多、有陣雨或雷雨，並有豪雨發生的機率，應注意防範；各地氣溫稍降、北台灣略轉涼，台東有焚風發生的機率。明晨「哈格比」登陸浙江、逐漸遠離，「季風低壓」輸送至台灣附近的水氣仍多、大氣不穩定，各地有有局部陣雨或雷雨，仍有局部豪雨發生的機率，應持續注意。今明兩天海面風浪大，應避免海上及岸邊活動。

 

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