哈格比快閃「今傍晚前最接近台灣」　陸海空交通異動懶人包

▲氣象局持續發布哈格比颱風海警，今日共計42航次停航。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

輕颱哈格比今（3）日最接近台灣，氣象局持續發布海上颱風警報，受到颱風影響，交通部航港局10時通報，本日共有4航線、共計42航次停航；民航局統計，國內航線取消4班。氣象局表示，今天傍晚前是哈格比相對最接近台灣時候，全台有雨，西半部、東北部地區要留意有豪雨發生機率。

受哈格比颱風影響，航港局統計，今日共有4航線，計42航次停航。其中，基隆-馬祖全部停航，影響2航次；富岡-蘭嶼全部停航，影響8航次；後壁湖-蘭嶼全部停航，影響8航次；富岡-綠島同樣也全部停航，影響24航次。

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至於航空部分，民航局統計，今日至10:00止，國內航線取消4班、延誤0班，國際暨兩岸航線取消0班、延誤0班。公路部分，公路總局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，提醒用路人颱風警報期間避免行駛山區公路、隨時收聽警廣、並注意可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。

▲受颱風外圍環流影響，全台11縣市大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象預報員李孟軒表示，哈格比目前強度仍維持輕颱等級，中心風速每秒25公尺，暴風半徑80公里，但未來仍有再增強機會，不過還是屬於輕颱。

至於未來路徑部分，哈格比持續往北北西方向移動，從東北方近海通過後進入中國大陸，今天傍晚之前是颱風相對最接近台灣的時候，全台有雨，降雨熱區為西半部、東北部，尤其北部、南部要留意有豪雨發生機率。

受到颱風外圍環流影響，北部今白天已有一陣陣降雨，在颱風遠離後，晚上雨勢就會明顯緩和下來。要留意的是，颱風北上之後帶進西南風，南部地區除了今天雨勢明顯外，受到「颱風尾」影響，明天整天也會有顯著降雨。

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