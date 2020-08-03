　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

哈格比快閃「今傍晚前最接近台灣」　陸海空交通異動懶人包

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼哈格比颱風海警。（圖／中央氣象局）

▲氣象局持續發布哈格比颱風海警，今日共計42航次停航。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

輕颱哈格比今（3）日最接近台灣，氣象局持續發布海上颱風警報，受到颱風影響，交通部航港局10時通報，本日共有4航線、共計42航次停航；民航局統計，國內航線取消4班。氣象局表示，今天傍晚前是哈格比相對最接近台灣時候，全台有雨，西半部、東北部地區要留意有豪雨發生機率。

受哈格比颱風影響，航港局統計，今日共有4航線，計42航次停航。其中，基隆-馬祖全部停航，影響2航次；富岡-蘭嶼全部停航，影響8航次；後壁湖-蘭嶼全部停航，影響8航次；富岡-綠島同樣也全部停航，影響24航次。

請繼續往下閱讀...

至於航空部分，民航局統計，今日至10:00止，國內航線取消4班、延誤0班，國際暨兩岸航線取消0班、延誤0班。公路部分，公路總局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，提醒用路人颱風警報期間避免行駛山區公路、隨時收聽警廣、並注意可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。

▲▼哈格比颱風海警。（圖／中央氣象局）

▲受颱風外圍環流影響，全台11縣市大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象預報員李孟軒表示，哈格比目前強度仍維持輕颱等級，中心風速每秒25公尺，暴風半徑80公里，但未來仍有再增強機會，不過還是屬於輕颱。

至於未來路徑部分，哈格比持續往北北西方向移動，從東北方近海通過後進入中國大陸，今天傍晚之前是颱風相對最接近台灣的時候，全台有雨，降雨熱區為西半部、東北部，尤其北部、南部要留意有豪雨發生機率。

受到颱風外圍環流影響，北部今白天已有一陣陣降雨，在颱風遠離後，晚上雨勢就會明顯緩和下來。要留意的是，颱風北上之後帶進西南風，南部地區除了今天雨勢明顯外，受到「颱風尾」影響，明天整天也會有顯著降雨。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／哈格比雨勢加劇！　北北基升級豪雨特報
快訊／撞21歲警害命危！媽媽陪17歲無照兒「下跪磕頭」半小時
網爆中威力彩頭獎…剛錄取碩班不念了　台大經濟系回應
快訊／哈格比甩雨彈　16縣市發布「豪、大雨特報」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

加油站女廁「小洞塞衛生紙」！她抽出嚇呆…看光重要部位：在清水服務區欸

快訊／哈格比雨勢加劇！北北基升級豪雨特報　防雷擊強陣風

影博館變身複合式藝文場地！竹市打造「小影廳、時光餐館」多元影像體驗

訂澎湖4星民宿...她「用補助」入住前被漲價怒PO網　業者道歉：通俗作法

LIVE／哈格比雨區掃北北基16縣市「豪、大雨特報」　氣象局1140說明

網爆威力彩台新10人得主之一棄碩班　台大經濟系辦回應了

快訊／哈格比甩雨彈16縣市「豪、大雨特報」　南部警戒颱風尾豪雨續炸

堅持入境不普篩　莊人祥揭背後原因：發病10天後幾乎無傳染力

開店前1小時卡位！永和人奔屈臣氏「冒雨排撞色口罩」　網看傻：二次爆發

快訊／北部風雨最明顯時刻開始！　「一條一條螺旋雨帶打進來」

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

趙麗穎第一次經營餐廳就哭了　催雙主廚給菜單「狂被打槍」

她嘆不給孝親費被罵冷血、不孝 無限親情勒索「想養兒防老別生」

免出國！南投超浪漫「星空玻璃屋」神複製峇里島鳥巢網美打卡景點

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

回家找不到貓...奴才見「廁所被拆」　天花板全塌！崩潰飆國罵：下來啦

加油站女廁「小洞塞衛生紙」！她抽出嚇呆…看光重要部位：在清水服務區欸

快訊／哈格比雨勢加劇！北北基升級豪雨特報　防雷擊強陣風

影博館變身複合式藝文場地！竹市打造「小影廳、時光餐館」多元影像體驗

訂澎湖4星民宿...她「用補助」入住前被漲價怒PO網　業者道歉：通俗作法

LIVE／哈格比雨區掃北北基16縣市「豪、大雨特報」　氣象局1140說明

網爆威力彩台新10人得主之一棄碩班　台大經濟系辦回應了

快訊／哈格比甩雨彈16縣市「豪、大雨特報」　南部警戒颱風尾豪雨續炸

堅持入境不普篩　莊人祥揭背後原因：發病10天後幾乎無傳染力

開店前1小時卡位！永和人奔屈臣氏「冒雨排撞色口罩」　網看傻：二次爆發

快訊／北部風雨最明顯時刻開始！　「一條一條螺旋雨帶打進來」

包・開箱／孫芸芸秒入手！BALENCIAGA「新機車包」5種尺寸、4大材質都勸敗

生技飆股藏「流動性風險」！　新手跟著朋友買：一堆散戶互踩

加油站女廁「小洞塞衛生紙」！她抽出嚇呆…看光重要部位：在清水服務區欸

南韓中部「致命豪雨」6死8失蹤！　哈格比颱風來亂…雨彈再炸2天

東森新連鎖精鷹系統「實戰營」破500人紀錄　一根牙籤幫素人跨出「成功第一步」

用路人注意！屏東市瑞光路延伸段開通　交叉路段號誌調整

上半年虧損逐步回補　勞動基金績效單月回升748.3億元　

0元入住捷絲旅送台灣觀巴小旅行　礁溪最美無邊際溫泉飯店送極致龍蝦鍋

暑假特別企劃！與瘦子、恩熙俊共度兩天一夜戶外野營

狂賀ETtoday勇奪國家品牌玉山獎　Her限時優惠5折！

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

哈格比還會增強變胖「不排除陸警」　11縣市豪大雨特報

50K男「錄取16萬工作」卻猶豫！網掀論戰

即／哈格比7縣市甩大雨　明天雨更大

哈格比今影響最劇！　一張圖看全台風雨時程

哈格比強度將達顛峰！　連2天防豪雨熱區曝

玩具鈔「15元換3萬現金」　人妻跳針：要真鈔

快訊／北部風雨最大時刻開始　「一條條螺旋雨帶打進來」

哈格比外圍環流觸陸！一張圖看降雨

外籍女捷運不戴口罩！飆罵別碰我

網爆威力彩台新10人得主之一棄碩班　台大經濟系辦回應了

輕颱哈格比長胖快跑奔向北台灣海面　氣象局0840最新說明

台鐵開一半「沒電」　乘客換車超火大

哈格比甩雨彈16縣市「豪、大雨特報」

更多熱門

相關新聞

快訊／北部風雨最大時刻開始　「一條條螺旋雨帶打進來」

快訊／北部風雨最大時刻開始　「一條條螺旋雨帶打進來」

天氣風險公司提醒，今天（3日）受到颱風外圍環流影響，現在到中午北部的風雨是最明顯時，一條一條的螺旋雨帶打進來，都會帶有間歇性的強風大雨；下午過後颱風開始遠離，西南季風也隨之北上，台南以南、台東的雨勢就會開始轉趨明顯，將持續到周二晚間西南季風減弱為止。

哈格比颱風沒登陸豪雨狂炸！吳德榮揭關鍵

哈格比颱風沒登陸豪雨狂炸！吳德榮揭關鍵

一張圖看6國預測！輕颱「哈格比」傍晚遠離台灣

一張圖看6國預測！輕颱「哈格比」傍晚遠離台灣

哈格比強度將達顛峰！　連2天防豪雨熱區曝

哈格比強度將達顛峰！　連2天防豪雨熱區曝

輕颱哈格比長胖快跑奔向北台灣海面　氣象局0840最新說明

輕颱哈格比長胖快跑奔向北台灣海面　氣象局0840最新說明

關鍵字：

哈格比哈格比颱風颱風氣象局氣象雲

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

哈格比還會增強變胖「不排除陸警」　11縣市豪大雨特報

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

迪士尼女星轉戰「拍三級片」　月收入5位數

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

李佳穎難得穿泳裝：被看光光了！

廚房「IH爐vs.瓦斯爐」哪好？內行曝房價差很多

景甜認了整容「我把自己整殘了」！

退貨遠征隊上班路曝光！華莎站旁邊變小可愛

聊天抓1小時內！掌握「不尬聊2招」撩翻女生

一隻阿圓訂Uber Eats沒收到餐崩潰

阿滴曝光5年前照片！網友放大被嚇到笑出：地方小痞子

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青
樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面