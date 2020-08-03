快訊／哈格比甩雨彈16縣市「豪、大雨特報」　南部警戒颱風尾豪雨續炸

記者賴文萱／台北報導

颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，今（3）日桃園市有局部大雨或豪雨，其他西半部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

▲受到颱風外圍環流影響，氣象局持續發布大雨特報。（圖／實習記者方敬攝）

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豪雨特報：桃園市

大雨特報：基隆市、台北市、新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

▲豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象預報員李孟軒表示，哈格比目前強度仍維持輕颱等級，中心風速每秒25公尺，暴風半徑80公里，但未來仍有再增強機會，不過還是屬於輕颱。

▲哈格比颱風8/3 0800路徑。（圖／中央氣象局）

至於未來路徑部分，哈格比持續往北北西方向移動，從東北方近海通過後進入中國大陸，今天傍晚之前是颱風相對最接近台灣的時候，全台有雨，降雨熱區為西半部、東北部，尤其北部、南部要留意有豪雨發生機率。

▲颱風外圍環流影響，東北部、西半部今留意大雨、豪雨發生。（圖／中央氣象局）

受到颱風外圍環流影響，北部今白天已有一陣陣降雨，在颱風遠離後，晚上雨勢就會明顯緩和下來。要留意的是，颱風北上之後帶進西南風，南部地區除了今天雨勢明顯外，受到「颱風尾」影響，明天整天也會有顯著降雨。

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