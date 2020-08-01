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比爾蓋茲、歐巴馬中鏢！名人推特爆駭客入侵發文詐財　主謀是17歲少年

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▲▼ 駭歐巴馬等名人推特詐財，主謀為17歲青少年克拉克（Graham Ivan Clark）。（圖／路透）

▲檢方表示克拉克將面臨包括詐欺等30條不輕的罪名。（圖／路透）

文／中央社舊金山31日綜合外電報導

社群媒體推特（Twitter）日前遭駭，駭客接管包括美國前總統歐巴馬在內許多名流的推特帳號後，發文向人詐取比特幣。美國檢方今天起訴年僅17歲的主謀與另兩共犯。

法新社報導，初估這起加密貨幣騙局計得手逾10萬美元。

3名被告遭控駭入名人推特帳號，發表要求外界捐款比特幣至特定帳號的相關訊息，甚至為引誘他人上鉤，推文還騙說捐款後能拿回雙倍。

推特先前表示，這起事件源自駭客使用魚叉式網路釣魚（Spear Phishing）鎖定推特員工攻擊，讓駭客得以掌握諸如比爾．蓋茲（Bill Gates）、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）及歐巴馬等名流的推特帳號，引誘被害民眾上鉤送出比特幣。

檢方表示，駭客假借名人的帳號犯罪，遭冒充的名人們本身並非主要受害者，騙局是一場精心策畫、意在向全美一般民眾詐財。

紐約時報指出，17歲主謀克拉克（Graham Ivan Clark）近日才從佛州的高中畢業，日前在他自己一人所住的公寓被捕。檢方表示克拉克將面臨包括詐欺等30條不輕的罪名。

另兩名共犯是19歲的英國男生謝柏德（Mason John Sheppard）與22歲的佛州奧蘭多男子費吉里（Nima Fazeli），兩人被控協助克拉克駭推特。承辦本案的佛州檢察官華倫（Andrew Warren）表示，克拉克技巧高超，能駭進未被注意到的推特內部網絡。

華倫說：「他可不是個普通17歲青少年。」

但根據法庭文件顯示，3人所為很快就被拆穿，還不慎留下可比對出真實身分的線索，全案曝光後想隱匿到手的比特幣也太匆忙不夠謹慎，讓執法單位很快能逮到人。

另據法律文件顯示，其實在這次駭進推特前，聯邦單位就已在追蹤克拉克網路上的活動；美國特勤局今年4月就從克拉克手中查扣70萬美元比特幣，原因尚不清楚。

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