美佛州「死亡病例連4天創新高」！　佛奇點出「防疫致命傷」

▲美國佛羅里達州死亡病例已經連續4天創新高。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國佛羅里達州成為新冠肺炎（Covid-19）重災區，31日通報257起死亡病例，已經是連續第4天創新高。傳染病權威、國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Dr. Anthony Fauci）指出，各州疫情應對方式不同，導致全國防疫能力下降。

截至台灣時間8月1日下午1時30分左右，美國累計456萬2,038例確診、15萬3,314人染疫死亡，疾病管制與預防中心（CDC）於7月31日甚至預測，全國8月22日將累計17萬3,270起死亡病例。

其中，佛州31日通報新增9007例，確診人數突破47萬，同一天新增257人染疫死亡，是連續第4天打破紀錄，也讓全州死亡病例數攀升至6843。

▲佛奇指出，各州疫情應對方式都不一樣，導致全國防疫能力下降。（圖／路透）



佛奇31日參加國會聽證會，被問及為何歐洲更加有效控制疫情。他回應，歐洲大約95％地區的封鎖時間比美國早了許多，「儘管我們封鎖並造成很大的困擾，但就整個國家而言，我們實際上只封鎖50％左右」。

根據CNN報導，佛奇也指出，各州遵守指導方針的程度不同，有些州做得比較好，有些州表現不盡理想，「不同州的應對是如此多元」，以至於傷害了美國遏止病毒傳播的能力。

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