終點線引爆釀3死260傷↑　波士頓馬拉松爆炸案嫌犯「死刑判決遭推翻」！

▲查納耶夫（Dzhokhar Tsarnaev）與哥哥犯下2013年波士頓馬拉松爆炸案，死刑判決被美國上訴法庭推翻。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國2013年發生波士頓馬拉松（Boston Marathon）爆炸案，導致3人死亡，260多人受傷，主嫌查納耶夫（Dzhokhar Tsarnaev）遭到判處死刑。但是，美國聯邦第一巡迴上訴法院7月31日宣布推翻此判決，3名法官一致要求，針對死刑量刑重新展開審判。

巡迴法官湯普森（Ojetta Rogeriee Thompson）表示，此案受到社會高度矚目與「審前媒體輿論」（pretrial publicity），新聞鋪天蓋地報導兇嫌與死傷者「令人毛骨悚然」的畫面，而先前的法官在陪審團成員篩選、檢視陪審員是否帶有可能偏見時「不符合標準」，「（陪審團）已經形塑出一項意見，查納耶夫是有罪的」。

湯普森說，「毫無疑問，查納耶夫將會在牢裡度過餘生，唯一剩下的問題是，他是否會被處決」。另一名巡迴法官多魯拉（Juan Torruella）認為，嫌犯被剝奪了接受公平審判的權利，因為先前的法官拒絕讓此案在波士頓以外的地方審理。

▲波士頓馬拉松爆炸案震驚全球。(圖／達志影像／美聯社)



查納耶夫的律師帕頓（David Patton）說，檢察官現在必須決定「是否要讓受害者與波士頓歷經第二次審判，或者同意無期徒刑、不得釋放的結果，結束這場悲劇」。檢察官利靈（Andrew Lelling）透過發言人表示，其辦公室正在審視此決定。檢察官可要求上訴法院重新考慮裁定，或者向美國最高法院提出上訴。

查納耶夫與哥哥塔莫蘭（Tamerlan）於2013年4月15日犯案，他們在馬拉松終點線附近設置2枚土製炸彈，導致3人罹難，死者包括8歲男孩理查（Martin Richard）、23歲中國籍交換生呂令子（Lingzi Lu）以及29歲餐廳經理坎培爾（Krystle Campbell），另外還有超過260人受傷，許多人失去雙腿。

▲2013年波士頓馬拉松爆炸案倖存者鮑曼（Jeff Bauman）於事發3周年時走過終點線。（圖／達志影像／美聯社）

兄弟倆犯案後就躲藏起來，3天後在逃離波士頓途中挾持汽車，射殺麻省理工學院巡邏警官科利爾（Sean Collier），再度引發恐慌。塔莫蘭與警方槍戰時死亡，還被弟弟開贓車輾過。查納耶夫藏身沃特敦（Watertown）郊區，最終也在警方地毯式搜索之下落網。

查納耶夫2015年被宣判30項罪名全部成立，認罪時表示，「我對於我奪去的生命、替你們帶來的痛苦，以及我所造成的傷害，不可挽回的傷害，感到抱歉……我和哥哥一起犯下這起攻擊」。現年27歲的他目前被關押在科羅拉多州佛羅倫斯（Florence）的最高安全級別監獄。

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