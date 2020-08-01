阿拉斯加「2飛機相撞」殘骸掉滿高速公路！7人全罹難　議員驚傳殞命

▲美國阿拉斯加發生2架飛機相撞的意外，7人全數罹難。（圖／翻攝Twitter@Emergenza24）

記者吳美依／編譯

美國阿拉斯加7月31日發生一起意外，2架飛機在首府安克拉治（Anchorage）上空相撞，釀成7人死亡，其中包括共和黨籍眾議員克諾普（Gary Knopp）。

Updated: Kenai lawmaker and local pilot among 7 killed in midair collision near Soldotna https://t.co/lFkqHI4djx — Anchorage Daily News (@adndotcom) July 31, 2020

警方發表聲明證實，意外發生於索爾多特納（Soldotna）機場附近，6人當場被宣告死亡，1人在送醫途中去世，一共7人罹難，沒有生還者。墜機殘骸掉落在高速公路上，道路因安全考量，短暫關閉。

根據《路透社》報導，克諾努當時獨自駕駛其中一架飛機，並未載運乘客。另一架飛機由一名來自當地的機長駕駛，載著一名來自堪薩斯州的導遊與四名南卡羅萊納州遊客。

▲67歲的共和黨籍眾議員克諾普（Gary Knopp）罹難，許多議員表示哀悼。（圖／達志影像／美聯社）



克諾普驟逝的消息一出，許多議員表示哀悼。阿拉斯加眾院議長艾德格蒙（Bryce Edgmon）表示，得知死訊，感到震驚、悲痛欲絕。他形容克諾普是「獨一無二的領袖和一位真正的阿拉斯加人，為了選區，在議會內孜孜不倦地工作。他將被許多人懷念。」

美國聯邦航空總署（FAA）證實，其中一架飛機為「德哈維蘭加拿大DHC-2海狸」（de Havilland DHC-2 Beaver），正與國家運輸安全委員會（NTSB）展開調查。

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