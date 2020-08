阿拉斯加「2飛機相撞」殘骸掉滿高速公路！7人全罹難　議員驚傳殞命

▲美國阿拉斯加發生2架飛機相撞的意外,7人全數罹難。(圖/翻攝Twitter@Emergenza24)

記者吳美依/編譯

美國阿拉斯加7月31日發生一起意外,2架飛機在首府安克拉治(Anchorage)上空相撞,釀成7人死亡,其中包括共和黨籍眾議員克諾普(Gary Knopp)。

Updated: Kenai lawmaker and local pilot among 7 killed in midair collision near Soldotna https://t.co/lFkqHI4djx