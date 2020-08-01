共軍學者唐娟被捕過程曝光！躲領館「陷入歇斯底里」就醫後落網

▲中國學者唐娟在簽證申請資料上蓄意隱瞞她為中國軍方服務的事實，FBI從網路媒體資料查到唐娟著軍服的照片，與中共解放軍有關聯。（圖／翻攝自美國司法機關網頁justice.gov）

文／中央社記者周世惠舊金山31日專電

共軍學者唐娟案今天進行交保的攻防戰，最新的法院文件揭露她被捕過程，原本她躲在中國駐舊金山總領事館一個月，因尋求醫療照護而被捕。

中國籍學者唐娟於2019年申請學術交流簽證赴美國加州大學戴維斯分校（University of California, Davis）擔任訪問學者，研究癌症醫學。她赴美後，被美方發現隱匿其軍方背景。

37歲的唐娟6月20日在戴維斯（Davis）的公寓住所遭到聯邦調查局（FBI）人員約談、搜索，她旋即到駐舊金山總領館求助逃逸一個月，直到7月23日被捕。

目前唐娟在沙加緬度（Sacramento）郡立監獄關押，今天在法院有一場視訊交保公聽會。稍早，唐娟於27日下午第一次出席法院的視訊庭審，她被指派一名聯邦辯護律師，當天法官以被告有潛逃之虞，諭令還押。

《沙加緬度勤奮者報》（Sacramento Bee）網站今天報導，一份30日出爐的最新法院文件中，律師披露唐娟被捕的細節，並提出要求法院准予保釋的理由。

由聯邦助理辯護人涅金（Alexandra Negin）提交的文件描述唐娟是一名醫生的妻子、8歲孩子的母親，丈夫與女兒現在都住在中國。

唐娟在6月26日被美方控訴簽證詐欺罪，辯護律師寫道，「唐娟對此不知情，直到7月23日」、「是唐娟自己的決定要屈服投降或者留在使館內」。

FBI人員告訴使館，他們有唐娟的拘捕令，但由於使館是中國的領土，美國政府未經中方同意，無權進入。唐娟雖決定投降被捕，卻陷入「歇斯底里狀態，且因她患有哮喘，領事館員工認定她需要送醫看診」。「當領事館的座車載著唐娟離開時，FBI就追上了」，唐娟就醫結束後被逮捕，時間是7月23日晚間約9點45分，隔天被移監。

法院文件指出，國土安全部（Department of Homeland Security）已註銷唐娟訪問學者的J-1簽證。

律師辯稱，「唐娟大可留在領事館內拒絕被捕，相反地她同意離開使館領地，知道這會讓執法人員逮捕她」，並宣稱唐娟沒有護照不可能離境逃亡。

聯邦助理檢察官柯波拉（Heiko Coppola）強烈反對唐娟交保，認為唐娟不僅在FBI訊問時對其共軍身分說謊、且刪除電子設備的相關證據，基於她最初在中國駐舊金山總領事館尋求庇護，認定唐娟有逃亡疑慮。

FBI發現唐娟有共軍背景，除了網路公開照片身穿解放軍空軍（PLAAF）制服，上面印有平民幹部徽章。且在論文發表的職稱列為空軍醫院國家分子醫學轉化科學中心副研究員。

由於唐娟工作的加大戴維斯分校實驗室於3月因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情關閉，法院文件中提到唐娟原訂6月返回中國，但隨即遭到約談、搜索及簽證詐欺的控訴。

根據法院文件，唐娟的女兒於6月21日回到中國，唐娟的母親在7月26日離開美國。

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