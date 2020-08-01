　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

境外移入突增…第二波疫情蠢動　國民黨籲兵分3路加速研發疫苗

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼新冠病毒的疫苗有望在年底現身。（圖／路透）

▲歐美各國加速研發新冠病毒疫苗。（圖／路透）

記者徐政璿／台北報導

各國經濟陸續解封後，新冠肺炎染疫案例卻再度飆升，我國近日來境外移入也頻頻增加，專家憂心第二波疫情將捲土重來。國民黨團表示，全球已有5家疫苗廠進入新冠肺炎疫苗第3期人體試驗，台灣恐有錢也買不到疫苗，呼籲蔡政府8月份第2次臨時會所提出的紓困3.0，從預算、法規、政策3方面加大力道開發出疫苗。

國民黨團書記長蔣萬安31日表示，根據聯合國世界旅遊組織所公布今年1-5月的調查統計數字，全球光觀人數較同期下降56％、減少3億人次、營收損失高達3,200億美金，各國持續實施邊境管制，全球整體經濟發展遲緩，除了防疫工作持續嚴肅進行中，歐美等先進國家同步投入疫苗的開發，這是防疫戰爭的另一個重點。

蔣萬安指出，國內疫苗研發進度相對落後，在防疫預算部分，今年2月總質詢時，他早就向行政院長蘇貞昌建議，至少編列1億元獎勵成功研發出疫苗的業者，而國民黨團版的「特別條例」第七條，也明定疫苗研發獎勵，但是很可惜，最後遭到民進黨團否決。

蔣萬安表示，今年3月份在立院通過的特別預算中，蔡政府僅編列5243萬元用於疫苗研發，相較世界各國投入疫苗的預算規模，美國投入360億美元、歐盟投入26億美元、英國投入7.6億元，蔡政府投入的預算實在杯水車薪。接下來臨時會將處理紓困3.0預算，衛福部將疫苗研發經費追加135億元，並且新增疫苗研發獎勵機制，但此時台灣疫苗研發已錯失先機，落後於世界各國。

▲▼衛福部長陳時中回應樂生施工爭議。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者洪巧藍攝）

蔣萬安提到，他曾建議蔡政府，就法規面的部份，必須鬆綁疫苗相關法令，衛福部卻一直拖延到7月7日才將第二階段臨床試驗人數下修到1000人左右，嚴重影響國內疫苗研發與上市期程。

蔣萬安表示，在政策面上，衛福部在紓困3.0預算中，追加預算編列115.5億元，計畫採購1500萬劑國外疫苗，若以每人一劑計算，約可涵括60％人口。但是，台灣沒有與其他國家進行疫苗合作開發，當初制定「支持國產疫苗研發」、「爭取海外疫苗採購」並行的台灣，但使即使國外疫苗開發完成，會優先供應內需、實際參與研發投資國家和第三世界貧窮國家，屆時，台灣恐怕有錢也買不到疫苗，造成國內民眾無疫苗可打的窘境。

台灣預防醫學學會理事長陳宜民表示，關於台灣本土疫苗何時能施打的問題，是不分黨派，全民所關心的議題，不只美國英國的牛津疫苗，甚至對岸中國大陸也有進度，反而台灣還陷入第二期人體臨床試驗是否要有3,000個案的問題中。

陳宜民強調，疫苗其實是一個國安的問題，有錢也不見得買的到，政府必須提出整合計畫，中央疫情指揮中心必須與國內疫苗開發廠商合作，至少每個月向國人報告進度，而不是告訴國人今天又有多少案例，還是「+0」。

陳宜民強調，「危機就是轉機」，如何組成「疫苗國家隊」，解決目前的瓶頸，突破「非靈長類動物實驗」的部分，積極協助國內疫苗廠商與國際合作機會，給予最大獎勵，未來一旦疫苗開發完成，台灣就可以在第一時間內讓國人開始施打。

▼美國首位疫苗實驗受試者。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼Jennifer Haller,首位疫苗實驗受試者。（圖／達志影像／美聯社）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
20歲嫩妻爬上公公床！夫被瞞7年綠爆…夜夜激戰婆婆都沒發現
六福村玩老油井被狂譙：很給掰　蕾菈大哭3分鐘…親解身體狀況
海軍上士機房大戰女士官…狂叫蓋過輪機聲　偷拍人賠慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

巧合！馬英九：28年前的今天　李登輝通過「一個中國」涵義

國家人權委員會揭牌　蔡英文3期許盼「做國家的良心」

放「李登輝倦容照」遭網批評　柯文哲曝「歷史意義」：是最後一張合照…

境外移入突增…第二波疫情蠢動　國民黨籲兵分3路加速研發疫苗

國家人權委員會揭牌　陳菊：台灣已是重視、保障人權的先進國家

李登輝病逝前未赴北榮探視　柯文哲：把最後時間留給家屬

陳菊接掌監察院長、人權委員會主委：一生最後階段責任

李登輝辭世　母校康乃爾大學刊登訃告肯定成就

日本設李登輝悼念簽名處　謝長廷：3日至7日「在我宿舍門口！」

《國際橋牌社》演活李登輝　楊烈：不能辜負他對台灣的民主作為

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

黃明志隔離14天「像住在垃圾堆」　保險套代言找上門「最愛奶茶口味」

女戰神拚了！陳玉珍穿低胸洋裝　解放傲人木瓜：這樣比較有桃花？

得知媽媽肚裡是男孩！女娃變臉　秒崩潰大哭：人家只想要妹妹啦

IU理想型「秒選呂珍九」成東鎰狂碎念XD　P.O合體《德魯納》社長＆經理：像在夢裡

巧合！馬英九：28年前的今天　李登輝通過「一個中國」涵義

國家人權委員會揭牌　蔡英文3期許盼「做國家的良心」

放「李登輝倦容照」遭網批評　柯文哲曝「歷史意義」：是最後一張合照…

境外移入突增…第二波疫情蠢動　國民黨籲兵分3路加速研發疫苗

國家人權委員會揭牌　陳菊：台灣已是重視、保障人權的先進國家

李登輝病逝前未赴北榮探視　柯文哲：把最後時間留給家屬

陳菊接掌監察院長、人權委員會主委：一生最後階段責任

李登輝辭世　母校康乃爾大學刊登訃告肯定成就

日本設李登輝悼念簽名處　謝長廷：3日至7日「在我宿舍門口！」

《國際橋牌社》演活李登輝　楊烈：不能辜負他對台灣的民主作為

KTV唱到一半突遇臨檢！　「2大咖男歌手」摘口罩合照…網驚喊：超親民

想讓銀行存款多幾個零？10撇步「幫你築夢踏實」快筆記

中職／跟著火哥一起走　吳宗峻引退有心理準備

回家見「虎皮蛋糕捲」流出頸枕！　網笑翻：人類使用錯誤

快訊／國會集體收賄醜聞！　時力徐永明前助理李承值5萬交保

碗裡有棉花糖！　毛茸小博美「臉埋飼料盆」甜睡：餓啦～

模擬東奧賽／蘇力揚向周天成請益多　第二次對決多拍來回進步大

路邊流浪狗突竄出車禍死亡　動保處集體火化送最後一程

沈玉琳尋找40年初戀情人　樂園內玩親親「濕身共遊」

回家找不到貓！　奴才見「天花板全塌」崩潰飆國罵：X下來啦

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

政治熱門新聞

李登輝孫女李坤儀一家四口返翠山莊

台北賓館追思李登輝3規定可別犯

韓國瑜現身了！遠赴花蓮致哀　韓粉嗨翻

徐永明疑涉收賄遭檢調搜索　時力晚間緊急開會決議：最高標準檢視

哀悼照差很大！蔡英文選圖超100分

同意李登輝拔管的是她...疼愛39年淚放手

李茂生：罵李登輝「老賊」的人比狗還不如

李登輝有傳人？「5人名單」網選他

國民黨茶壺風暴！陸淑美退群組、曾俊傑辭總召

快訊／蔡英文悼念李登輝　親筆字條曝光

李登輝追思會　蔡賴蘇赴台北賓館

快訊／「感謝李登輝栽培」　吳敦義：為國為民，貢獻至大

他曝韓國瑜被罷免後近況：超愜意

李登輝「啞彈說」害死中共少將　「兩國論」引台海動盪

更多熱門

相關新聞

國家人權委員會揭牌　陳菊：台灣已是重視人權的先進國家

國家人權委員會揭牌　陳菊：台灣已是重視人權的先進國家

前總統府祕書長陳菊1日在副總統賴清德見證下，正式接任監察院長與國家人權委員會主委職務。交接完監察院長後，陳菊與總統蔡英文共同為國家人權委員會揭牌。陳菊致詞時提到，對人權的堅持是改變世界、改變台灣很重要的力量，也鼓舞我們繼續為民主、自由、平等的目標努力，期盼未來台灣成為沒有恐懼沒有壓迫，給人民更幸福尊嚴的社會。

陳菊掌監院、人權委員會：一生最後階段責任

陳菊掌監院、人權委員會：一生最後階段責任

國民黨茶壺風暴！陸淑美退群組、曾俊傑辭總召

國民黨茶壺風暴！陸淑美退群組、曾俊傑辭總召

LIVE／陳菊上任監院長　國家人權委員會正式運作

LIVE／陳菊上任監院長　國家人權委員會正式運作

2020年懶人包「台灣每個月都有大事」

2020年懶人包「台灣每個月都有大事」

關鍵字：

疫苗台灣蔣萬安陳宜民國民黨

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

搭捷運耳邊傳來呱呱聲…他低頭一見秒融化！

快訊／再增6例境外　指揮中心1400說明

23歲女遭違停賓士擊落慘死！他坐路旁傻了

太平洋雙颱？豪大雨擴大炸3天

正妹雙胞胎愛上同男友「3人行」8年！姊妹輪流激戰

賓士女違規又突開車門　女騎士遭撞卡公車輪下亡

快訊／傳北市銀行員想獨吞15億！台新回應了

2020有3衝擊！唐綺陽揭「最後一波」將來

李登輝病逝！今彩539開詭異號碼　網傻：發財了

小三上衣被扒光當街暴打　偷吃男冷眼看戲

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

即／蘇震清涉貪2000萬　移送北檢

破解巨石陣！科學家：地球化學指紋吻合

更多

最夯影音

更多
林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」
賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面