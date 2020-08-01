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國家人權委員會揭牌　陳菊：台灣已是重視、保障人權的先進國家

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▲▼國家人權委員會揭牌典禮,主委陳菊。（圖／記者李毓康攝）

▲國家人權委員會8/1正式揭牌，第6屆監察院長陳菊為首任主委。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

前總統府祕書長陳菊1日在副總統賴清德見證下，正式接任監察院長與國家人權委員會主委職務。交接完監察院長後，陳菊與總統蔡英文共同為國家人權委員會揭牌。陳菊致詞時提到，對人權的堅持是改變世界、改變台灣很重要的力量，也鼓舞我們繼續為民主、自由、平等的目標努力，期盼未來台灣成為沒有恐懼沒有壓迫，給人民更幸福尊嚴的社會。

陳菊致詞時表示，面對這麼重大的責任，我非常惶恐，但是也覺得非常榮幸，我會如履薄冰。非常感謝蔡總統的信任還有台灣社會對我的支持，也非常感謝在人權道路上，很多犧牲奉獻的前輩先進，我知道我承擔這個責任，必須全力以赴。

「我知道我的責任。」陳菊表示，從1998年，整個民間團體開始倡導國家人權機構的設立，1999年22個公民團體成立國家人權委員會推動聯盟，還有很多的民間版本，國家人權委員會組織法、職權行使法草案，很多、很多，各種民間團體都有不同期許跟意見，2000年政黨輪替，前總統陳水扁成立「總統府人權諮詢小組」，關懷國內人權狀況，齊心致力希望台灣人權改善。2020年，總統蔡英文在人權諮詢委員會完成很多像人權公約國內法化後，人權諮詢委員會正式停止運作，交棒給今天揭牌的國家人權委員會。

▲▼國家人權委員會揭牌典禮 蔡英文 陳菊 張博雅 賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國家人權委員會8/1正式揭牌。（圖／記者屠惠剛攝）

陳菊表示，我們要努力落實人權立國理念，非常感謝二十多年來每一位參與推動國家人權機構設立的先行者，更要感謝勇敢面對威權的人權運動者，今天可以很驕傲跟全世界說，台灣已經是一個真正重視人權、保障人權的先進國家。

陳菊接著說，進步的道路永無止盡，人權的工作需要更多元、超然同時有效率的行動，未來不只要確保社會的公平公益、為弱勢發聲，更要人權的基礎建設，整體性、系統性監督國內人權狀況，提供人權教育，監督政府施政是不是符合人權標準，提供立法行政部門諮詢跟建議，深化人權意識、強化人權保護機制，「讓台灣跟國際人權接軌，跟蔡總統報告，我們都必須要做到」。

「我知道，每一個世代都面臨不同挑戰。」陳菊說，自己會運用不同方式迎接挑戰，但人權價值不會改變、對台灣的愛不會改變，必須承擔捍衛人權的責任，讓每一個台灣人民體認到人權普世價值，勇於挺身對抗不公不義。

陳菊強調，對人權的堅持是改變世界、改變台灣很重要的力量，也激勵大家，鼓舞我們繼續為民主、自由、平等的目標努力，希望大家同心協力，一起讓台灣社會更美好，「希望台灣社會沒有恐懼沒有壓迫，給人民更幸福尊嚴的社會，讓台灣成為重視人權價值的國家」。

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