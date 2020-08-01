陳菊接掌監察院長、人權委員會主委：一生最後階段責任

▲陳菊在賴清德監交下，接任監察院長。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

前總統府祕書長陳菊1日在副總統賴清德見證下，正式接任監察院長與國家人權委員會主委職務。陳菊致詞時表示，在台灣民主的發展走了50年，見證台灣走過威權、見證政黨輪替邁向自由，接任國家人權委員會主委，讓她回到從政的初衷，「我認為，這是我一生最後階段的責任」。

陳菊致詞時表示，感謝每一個為台灣奮鬥、努力、認真付出的台灣人民，如果沒有很多人的付出，今天不可能有台灣的民主。她也提及，怎麼樣讓監察院更符合現地的民主精神，然後也能夠跟時代的步伐、腳步能跟得上，強化來跟社會溝通對話，這是監察院每一位監察委員跟監察院所有永遠的工作，跟必須面對的課題。

「接下來的6年，我將跟監察院所有的工作夥伴，用最認真負責的態度，讓監察院更有效率地行使職權，確保每一位監察委員更獨立超然。」陳菊表示，我們也會更透明公開來辦理案件，有些案件在過程中未必可以公開，但是在這部份一定會認真努力，落實保護救濟人民的權利，監督政府的施政，端正公務人員的風氣，這是我們職責的所在。

「當然，我們也要完善整個國家人權委員會的職權。」陳菊說，國家人權委員會未來要建立的典章規範等等，怎麼促進國家社會對人權跟整個基本自由的尊重，剛剛張院長也特別提到，整個監察法的修正還有再立法院有法案，這部分我們一定會跟立法院溝通，希望在這個會期一定要趕快完成。

至於近來的「廢考監」爭議，陳菊表示，社會對監察院也有不同的聲音跟意見，但不管怎麼樣，如果有朝一日依據社會共識經由立法院審議，全體國民公投複決完成憲改工程，到時候監察權的範圍、國家人權機構怎麼延續，這是我們非常重要的歷史責任。

「透過立法機關的職權還有人民的受益，憲政制度當然可以改革、機關也可以改組，但是政府的職能跟業務始終都存在，對人民責任更不能中斷。」陳菊說，因此同仁的權力必須被保障，每一個同仁的專業必須被傳承，所以今天開始，我跟監察院所有同仁跟工作夥伴我們都是命運與共，共同面對承擔，跟大家一起努力，一定讓監察權的行使、監察院同仁的全力得到最好的保障，請所有的同仁大家安心。

「我的人生，今天擔任監察院長不是我人生的規劃，是一個意外。」陳菊說，覺得人生在台灣民主的發展，走了50年，見證台灣走過威權、見證台灣政黨輪替，台灣從威權邁向自由，這些歷程更讓我相信，如果人權是每個人非常重要，對每個人民來講，自由民主人權，是非常重要的信仰目標，「我非常感謝，走了50年後能夠來擔任院長跟國家人權委員會的主委」。

▲國家人權委員會由總統蔡英文、副總統賴清德、新任監察院長兼人權委員會主委陳菊、前監院院長張博雅一起揭牌。（圖／記者屠惠剛攝）

陳菊強調，國家人權委員會的主委一職，讓她覺得回到從政得初衷，從一開始年輕到現在將近50年，我對政治人權的關懷慢慢演變成對社會人權等等，這樣的過程我有機會回到我從政的初衷，對人權的關心，「我認為這是我一生最後階段的責任，很高興可以跟這麼多有影響的人一起努力，真的很感謝」。

最後陳菊表示，衷心期盼，生活在台灣土地上的人民，大家能夠互相包容、同心協力，讓我們的社會沒有恐懼、沒有壓迫，更加公平美好，這是我的期待，讓我們每一個生長在台灣土地上的人民都能夠幸福、自信、有尊嚴，讓台灣是公平公義，堅定民主自由的美好社會，一個非常重視人權價值的國家，我願意跟大家一起攜手努力。