LIVE／陳菊上任監院長　期許成末代院長、完成修憲後離開

記者陳家祥／台北報導

監察院1日上午將舉行新任監察院長就職暨國家人權委員會揭牌典禮，新任監察院長陳菊將率26位監委正式上任。監察院長印信交接將由副總統賴清德監交，而總統蔡英文將為國家人權委員會進行揭牌，並與新任監察院長兼任人權委員主委陳菊一同發表談話，《ETtoday新聞雲》將全程直播。

▲陳菊。（資料圖／記者林敬旻攝）

本屆監察院人事案爭議不斷，先是國民黨籍的台東縣前縣長黃健庭被提名出任監察院副院長，引發外界強力反彈，最後黃婉謝提名，造成監察院副院長未與院長、監委同時上任。接著又有在野黨強力杯葛陳菊到立院報告，企圖透過議事流程不完備組黨陳菊上任，但最後被民進黨以人數優勢強行通過。

爭議中上任 陳菊：扮演末代監察院長

面對在野黨反彈聲浪，陳菊透過書面資料表示，如果承蒙立法院通過提名，將讓監察院必須超然、公正、效率行使職權，確實監督政府、伸張公平正義；近日部分人士將糾正案與弊案混為一談，顯示社會大眾普遍不認識監察院職權，徒增紛擾爭議，未來監察院一方面將加強社會溝通，讓審議過程更公開透明，另一方面更要強化監委行使職權的獨立性、非黨派性和公正性。

陳菊說，立法院於2019年12月10日三讀通過監察院國家人權委員會組織法，於監察院設置國家人權委員會，讓台灣的國家人權機構終於獲得法定正式的組織地位，這不但是台灣落實人權立國的里程碑，也是監院轉型的起點。國家人權委員會將整體性、系統性監督國內的人權狀況，目的非立即嚴懲被調查機構人員，而是要發掘制度與結構上的困難，提供立法、行政部門保障人權的諮詢與建議。

陳菊也強調，她已向民進黨申請註銷黨籍，退出所有政黨職務和活動，全心投入人權保障和促進工作，依法行使監察院長職權。廢除考、監兩院是社會長期普遍存在呼聲，她也認同這項主張；最近朝野各政黨已逐漸形成廢考監的憲改共識，相信立委會在憲改工程啟動後，實現對人民承諾。

陳菊指出，她會在修憲程序完成前，遵循大法官解釋，依憲法妥善行使監察院長職權，並期許能扮演最後一任監察院長角色，在修憲通過之際，確保監察權能夠順利換軌、國家人權機構能夠延續，「只有一生為人權奮鬥的民主老兵，完成最後的任務，光榮離開」。

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