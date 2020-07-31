2020年「台灣每個月都有大事」　PTT推爆懶人包！網：歷史課本超重要年份

▲為防範新冠肺炎，民眾紛紛戴上口罩。（圖／示意圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

2020年是不安定的一年，除了新冠肺炎肆虐全球，台灣從年初至今，每個月不斷有大事發生，一名熱心網友昨日在PTT列表整理，忍不住驚呼「庚子年才快過完7月，已經創造多少第一了啊？」

昨晚，前總統李登輝於晚間7時24分病逝，享耆壽98歲，引爆國內外關注，政壇、民間一片哀悼，就有鄉民發文感嘆，「沒有一個月不創造事件。」同時幫大家整理出，今年以來台灣各種重要事件，包括台灣史上最嚴重將領空難、總統大選史上第一高票、第一次直轄市市長罷免案通過、以及台股歷史新高點等。

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▲黑鷹失事現場。（圖／記者陳雕文翻攝）

2020年開年：21世紀第一全球瘟疫「新冠肺炎」爆發

2020年1月2日：史上最嚴重台灣將領空難，8死5傷

2020年1月11日：台灣總統大選開出史上第一高票，817萬當選人

2020年1月30日：台股史上最大收盤跌點697.97點

▲蔡英文最終以817萬票連任台灣總統。（圖／記者李毓康攝）



2020年2月2日：台灣史上第一次中小學延後開學

2020年3月：史上第一次取消中職明星賽

2020年3月13日：台股史上最大盤中跌幅7.54%，跌點786.17點

2020年3月24日：國際奧會宣布，奧運史上第一次延期1年

▲威力彩終結連47槓，開出史上最高頭獎31.24億元。（圖／記者湯興漢攝）



2020年4月11日：史上第一次關門中職開幕戰

2020年4月17日：台灣史上第一次直轄市市長罷免案成案

2020年4月21日：史上第一次國際油價期貨價格下跌至負數

2020年5月1日：台灣史上第一次，報稅期延長為2個月

2020年6月6日：台灣史上第一次直轄市市長罷免案通過

▲李前總統7月30日病逝於榮總。（圖／資料照）



2020年7月3日-5日：台灣史上第一次大學指考延期

2020年7月28日：台灣史上最高威力彩彩金31.24億。台股歷史新高點，盤中13,031.70

2020年7月29日：台灣氣象史上最熱的7月，第一次無颱風的7月

2020年7月30日：台灣史上第一位台籍民選總統逝世

po文一出，許多鄉民紛紛留言直呼，「以後歷史課的重點年份」、「開啟奇蹟的世代的奇蹟的一年」、「以後高中生歷史考卷不會寫就先猜2020」、「幸好我不用考試了」、「歷史課本是你」、「以後沒有人背甲午戰爭哪一年了，只要背2020庚子全亂」、「年底前應該還有可整理的」。

▼網友整理出2020年台灣大事。（圖／翻攝自PTT）