國民黨保住高市議長卻掀茶壺風暴！副議長陸淑美退群組、曾俊傑辭總召

▲高雄市議長補選宣誓就職陸淑美及曾麗燕交接印信 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導



高雄市議長許崑源墜樓身亡後，高雄市議會補選議長，最後由國民黨曾麗燕拿下35票，順利保位成功，但國民黨內茶壺風暴又掀一波，不僅副議長陸淑美退出黨團LINE群組，就連黨團總召曾俊傑也表示要辭去總召一職。





▲高雄市議長補選卻造成黨內風波不斷 。（圖／記者洪正達攝）

高雄市議長補選最後由曾麗燕奪得勝利，原先占有人數優勢的國民黨，內部團結整合卻面臨茶壺風暴，6月份時國民黨團假投票決定由有4屆市議員資歷的「阿姑」曾麗燕出馬，但沒想過投票過程卻傳出派系分裂，讓部分原本想扶正副議長陸淑美的挺陸議員不滿，接續國民黨議員陳麗娜、吳利成遞出退出黨團運作，讓藍營團結添變數。雖然最後還是由曾麗燕奪得勝利，但黨內風波始終未熄，現在更傳出副議長陸淑美退出黨團LINE群組。

對此，國民黨議員對此情況多保持低調，有黨內議員表示，這種事情不應該是由晚輩介入，盼地方與黨中央出面協調。國民黨秘書長李乾龍表示，對於國民黨團結有信心，就像議長選舉一樣，黨內議員都將票投給曾麗燕，相信還是很有向心力，下個任務就是贏得高雄市長選舉。

▲高雄市議員曾俊傑 。（圖／記者洪正達攝）

隨後，國民黨高雄市議會總召曾俊傑也發出聲明稿，他表示：「針對議長補選，議會國民黨團給予外界分裂的印象，本人深感抱歉。團結是這次高雄市議會議長補選，國民黨勝選的唯一途徑，這也是黨團成員一致的目標。整合黨團同志齊心一致，本人身為黨團總召更是責無旁貸，榮辱不計，只求完成任務。」

曾俊傑提及，但因整合過程，或有對黨團先進及同志未盡周全之處，在此深感抱歉，為顧全大局而有疏漏之處也深表遺憾。「成功不必在我！」為了議長補選階段性任務已經達成，過程中所有風風雨雨本人也一肩承擔，並在此聲明辭去黨團總召職務，只希望黨團先進及同志團結一致，同心攜手創造共贏的局面。