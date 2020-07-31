快訊／蔡英文下令設置李登輝追思場所　台北賓館明天正式開放至8/16

記者陶本和／台北報導

前總統李登輝30日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲。針對後續的治喪事宜，總統府發言人黃重諺31日宣布，總統蔡英文下令，將於台北賓館設立追思處所，明天（8／1）上午10點開放至8月16日止。

▲前總統李登輝追思會場設在台北賓館。（圖／實習記者方敬攝）

黃重諺表示，針對李登輝治喪相關事宜，總統府上午召開第一次工作小組會議，會中就各項工作包括各界關心的緬懷追思、治喪，以及國際事務規劃等進行籌備討論。

黃重諺指出，該項會議由總統府秘書長蘇嘉全主持，家屬代表李安妮、李安娜出席，另外總統府各局處、外交部、國防部、內政部、國史館都有派員參與。

首先，黃重諺表示，考量李登輝對國家的貢獻，聲望崇隆，因此依照國旗下半旗規定，總統蔡英文決定於31日中午後，各級政府機關、學校，實施下半旗三天，追思告別當日降半旗1日。

▲總統府悼念李登輝降半旗致哀。（圖／實習記者方敬攝）

同時，黃重諺表示，為了讓希望緬懷李登輝的國民、各界朋友可以追思緬懷，將於台北賓館設立追思處所，並於明天（8／1）上午10點開放，至8月16日止，開放時間為每天上午10點到下午5點。

黃重諺表示，會場正在進行各項佈置，會呈現李登輝生平事蹟、重要談話等紀錄，緬懷李登輝對國家一生的努力跟貢獻。他強調，在台北榮總方面，不會設立靈堂。

另外，有關台北賓館的追思處所部分，李登輝家屬轉達李登輝的遺願，感謝國民各界朋友自發前去追思，但婉辭機關團體動員參與，現場國人可以自行獻花，但懇辭花圈跟花籃。

黃重諺表示，考量疫情因素，各國友人可能不便前來，我國駐外館處將設置追思處所跟簽名簿，供國際友人慰問跟緬懷之意；而有關李登輝生平文史資料、影像紀錄，也由總統府國史館彙整製作當中。

▼總統府發言人黃重諺舉行記者會，說明李登輝治喪事宜。（圖／記者呂佳賢攝）

